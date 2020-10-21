Первые лица и их семьи: Смогут ли главы Армении и Азербайджана договориться

Президент Ильхам Алиев с женой, выпускницей московского меда Мехрибан, назначенной им первым вице-президентом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воюют не страны, воюют люди. Они принимаю решения, рисуют синие и красные стрелочки в штабах и применяют оружие на местности. Мы решили посмотреть не на сам конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, а на тех, кто стоит во главе этих государств. На их жен и детей. Возможно, любопытные факты о них скажут нам больше, чем количество пушек и мастерство дипломатов в этом конфликте.

Алиев - москвич, дипломат, сын члена Политбюро

Ильхам Алиев, нынешний президент Азербайджана, родился в 1961 году в семье начальника отдела контрразведки КГБ Азербайджана, будущего председателя КГБ Азербайджанской ССР, затем первого секретаря ЦК КПСС Азербайджана, а потом и будущего главы независимой республики Гейдара Алиева. Старшая дочь Гейдара - сестра нынешнего президента Севиль, с 1998 года проживает в Лондоне и занимает независимую позицию.

С карьерой Гейдару Алиеву помог глава КГБ СССР Юрий Андропов. У них были хорошие личные отношения. Так, Гейдар стал полноправным членом Политбюро ЦК КПСС (о том, кто из членов Политбюро дожил до наших дней, читайте на стр. 6), затем зампредседателя Совмина СССР сразу же, как только Андропов начал руководить Советским Союзом. Но сын Гейдара Ильхам переехал в Москву еще раньше отца - в 1977 году, когда в 15-летнем возрасте поступил в элитный Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). После учебы остался там аспирантом, защитил кандидатскую диссертацию и стал одним из самых молодых преподавателей

МГИМО в истории. В 1983-м Ильхам женился на первокурснице московского медицинского вуза Мехрибан Пашаевой, яркой и красивой девушке. Звездная пара прожила в Москве почти целое десятилетие. При этом Мехрибан работала в столице врачом-офтальмологом.

В 1992 году, после распада СССР, Ильхам переехал в Стамбул, где занялся бизнесом, и вернулся в Баку, лишь когда его отец возглавил уже независимый Азербайджан, в 1993-м. Обстановку в Баку тогда сам Гейдар Алиев описывал так: «…Здесь была гражданская война, друг в друга стреляли. У каждого был свой вооруженный отряд. Чтобы навести порядок, мне понадобилось два с половиной года…» Именно тогда и произошло расширение армянской стороной контролируемой ею территории в Нагорном Карабахе, были захвачены семь районов. В мае 1994 года при посредничестве России был подписан протокол о прекращении огня, который прекратил кровопролитие и зафиксировал в Карабахе ситуацию, существовавшую вплоть до сегодняшнего конфликта.

Ильхам Алиев в это время становится руководителем Государственной нефтяной компании Азербайджана и занимается в основном экономикой. В том же 1994-м при его участии заключен «контракт века», по которому 12 иностранных компаний и российский «ЛУКОЙЛ» получили доступ к добыче углеводородов на азербайджанском шельфе Каспия. Ильхам расширяет российский нефтяной транзитный маршрут через Новороссийск, но и строит альтернативные трубопроводы - через Грузию и Турцию.

В 2003 году Гейдар Алиев снял свою кандидатуру с выборов в пользу сына. С тех пор Ильхам - бессменный руководитель Азербайджана. А в 2016 м его жена Мехрибан заняла пост первого вице-президента.

Старшая дочь Лейла была замужем за Эмином Агаларовым, но они развелись. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

У президентской четы Азербайджана две дочери и сын. Старшая дочь Лейла Алиева - настоящая восточная красавица, жгучая брюнетка с очаровательной улыбкой. Родилась в Москве, училась в 160-й столичной школе и тоже в МГИМО. Была в браке с известным российским певцом азербайджанского происхождения и вице-президентом холдинга «Крокус» Эмином Агаларовым. После свадьбы молодожены переехали жить в Москву, где Алиева возглавила Азербайджанскую молодежную организацию, Фонд Гейдара Алиева, а также презентовала московской публике и азербайджанской диаспоре глянцевый журнал «Баку». Младшая дочь Арзу - режиссер и продюсер (в ее активе документальный фильм «Как Гитлер проиграл войну за нефть»), замужем за выпускником МГИМО Самедом Курбановым - сыном создателя Всероссийского Азербайджанского конгресса.

Младшая дочь Арзу - режиссер. Фото: Instagram.com

Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев, названный в честь деда, постоянно проживает в Баку, окончил азербайджанскую дипакадемию.

Cын Гейдар, названный в честь деда. Фото: Instagram.com

В 2018 - 2019 годах Гейдар отслужил в армии в элитной части службы госбезопасности. Сегодня Гейдар Алиев-младший работает в партии своего отца, где ему, что неудивительно, прочат большое будущее.

Пашинян - журналист и революционер, сын учителя физкультуры

Премьер Армении Никол Воваевич Пашинян родился в 1975 году в Иджеване - городе на севере Армении, рядом с Грузией. И был назван в честь деда по отцовской линии, бойца Красной армии, погибшего в 1943 году. Его отец Вова Пашинян жив и недавно отпраздновал свое 80-летие, а мать Светлана скончалась в 1987 году. Отец премьера Армении, всю жизнь проработавший учителем физкультуры и футбольным тренером, по-прежнему живет в своем скромном доме в Иджеване.

Со своей женой Анной Никол познакомился еще в университете. Фото: Instagram.com

Родина нового премьера известна своими революционными традициями - именно здесь в 1920 году произошло восстание против буржуазного армянского правительства.

Возможно, именно революционное прошлое города помогло Николу воспитать в себе революционера - начиная с 13 лет он уже участвовал в школьных забастовках (опередив тут даже Грету Тунберг), маршах и демонстрациях в поддержку Арцаха (Нагорный Карабах по-армянски), а к моменту поступления в Ереванский госуниверситет на специальность «журналистика» в 1991 году он был уже сформировавшимся оппозиционером. В армию Никол не пошел (воспользовался правом не служить, так как уже отслужили два его старших брата), зато еще студентом познакомился со своей будущей женой Анной. Никол был на 5-м курсе и работал в газете, а она только поступила на этот же факультет.

Вскоре отличник Пашинян был исключен из университета (за критику его руководства), но к этому времени и без диплома он был состоявшимся журналистом. Супруги долгое время вместе работали в газете «Айкакан жаманак» («Армянское время»), которую называли главной оппозиционной газетой страны. А в 2008 году Анна сменила мужа на посту главного редактора издания.

В 1999-м Пашиняна признали виновным в оскорблении представителя власти и приговорили к году тюрьмы. Жизнь семьи журналиста не стала спокойней и позже: в 2004 году их автомобиль был взорван в порядке «последнего предупреждения» от обиженных их публикациями.

В январе 2010-го Пашинян снова осужден на 7 лет тюрьмы за организацию массовых беспорядков, но уже в 2011-м вышел на свободу по амнистии. И окончательно становится политиком - избирается депутатом Нацсобрания Армении. Баллотируется на пост мэра Еревана, но проигрывает актеру и комику Айку Марутяну (армянскому Зеленскому).

Звездный политический час Пашиняна наступает весной 2018-го, когда он организует массовые акции протеста, превратившиеся в «абрикосовую революцию», и становится премьером Армении.

Вся семья Пашинян на фоне памятника в Нагорном Карабахе. Сын в военной форме, поскольку записался добровольцем в армию. Фото: Instagram.com

У Пашиняна четверо детей: три дочери, Мариам, Шушанна, Арпине, и сын Ашот.

Единственный сын записался в добровольцы сразу после начала конфликта в Карабахе. «Только что вызвался волонтером на центральном командном пункте. Дорогие друзья, наша очередь служить родине», - написал 20-летний Ашот Пашинян у себя в Фейсбуке. Мать Ашота Анна Акопян рассказала, что сейчас он в зоне боевых действий, но пока еще не участвовал в сражениях.

Первая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна состоялась во время саммита СНГ в Душанбе в сентябре 2018-го, где заключили соглашение о деэскалации на азербайджано-армянской границе. Но с тех пор почти каждый саммит, где они присутствовали вместе, заканчивался взаимными пикировками.

И трудно найти сходство между двумя руководителями соседних закавказских республик, кроме, пожалуй, двух: они свободно владеют русским, а также английским и французским языками, и оба нашли себе жен среди очаровательных студенток-первокурсниц.