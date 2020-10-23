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История современности

Последние из всесильных могикан: Как живут сейчас члены Политбюро ЦК КПСС

Кто они, дожившие до наших дней вершители судеб бывшей советской империи, члены Политбюро ЦК КПСС
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Свои ордена Владимир Иванович Долгих заслужил честно.

Свои ордена Владимир Иванович Долгих заслужил честно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В октябре 2020-го на 96 м году тихо ушел из жизни дважды Герой Социалистического Труда Владимир Долгих. Многие подзабыли - а молодежь никогда и не знала, - что его портрет еще лет сорок назад вместе ликами других членов Политбюро висел в каждом красном уголке советских фабрик, институтов и госучреждений. Эти портреты люди несли на первомайских и октябрьских демонстрациях. И это были действительно вершители судеб почти половины мира, входившего в соцлагерь.

Знатоки после известия о смерти Долгих печально вздохнули: «ушла эпоха», «не стало последнего члена Политбюро».

И ошиблись.

На самом деле до сих пор живы 16 (!) бывших членов этого элитарного «клуба правителей» СССР. Хотя за все советские времена в него входили лишь 129 человек.

Впрочем, конечно, была космическая разница между всесильным брежневским Политбюро, суетным перестроечным горбачевским и последним составом высшего политического органа СССР - когда его резко расширили и он стал, как тогда горько шутили, «проходным двором». Но то были уже последние месяцы советской державы...

«Брежневские»

Их, членов брежневского Политбюро, до октября 2020-го оставалось двое.

Михаил Сергеевич Горбачев. Сейчас ему 89 лет.

А ровно 40 лет назад, 21 октября 1980-го, тогдашний секретарь ЦК компартии стал самым молодым участником советского «круга силы» - Политбюро. Недавнему партийному лидеру Ставрополья в то время было всего 49 лет - юнец на фоне 60 - 70-летних мастодонтов партии.

Горбачев возглавил КПСС и СССР в марте 1985-го. И остался в истории еще и первым и последним Президентом СССР. Окунувшись в демократическую перестройку и гласность, страна не справилась с экономическими вызовами. И за шесть лет правления Горбачева дошла до крушения. Сам он был отстранен от власти в декабре 1991-го.

После чего основал фонд своего имени.

А вот ушедший в октябре Владимир Иванович Долгих, который был кандидатом в члены Политбюро в 1982 - 88 годы, оставался последним представителем высшей партэлиты, кто еще воевал в Великую Отечественную. Он пошел на нее 16-летним добровольцем и 17-летие встретил в боях за тульский городок Ефремов. Был тяжело ранен под Орлом.

Но двумя Золотыми Звездами Героя Соцтруда отметили другие его бои. Первая - за Норильский комбинат и прорыв в освоении Севера. Вторая - за создание топливно-энергетического комплекса страны. Да, наши сырьевые реки текут во многом благодаря ему.

В новой России Долгих 3 года работал депутатом Госдумы, еще 5 лет - сенатором.

Владимир Иванович всю жизнь продолжал верить в то, что можно построить справедливое общество на этой земле, - и много лет его строил своими руками.

«Птенцы перестройки»

Из послебрежневского Политбюро «горбачевского призыва» (образца 1985 - 1990 годов) сегодня в живых осталось четверо.

Это сам Горбачев.

А также старейший член Политбюро Егор Кузьмич Лигачев. Именно он произнес на партконференции в 1988-м крылатую фразу в адрес Ельцина: «Борис, ты не прав!», которая во многом стала пророческой. Два года назад в пансионате в Звенигороде Егор Кузьмич подхватил вирусную пневмонию. И лишь на днях 99-летнего ветерана партии выписали из ЦКБ. Как сообщил «КП» его сын Александр, отец все еще чувствует себя неважно.

Третий здравствующий из перестроечного Политбюро - Николай Иванович Рыжков. Год назад он даже получил из рук Президента России Звезду Героя Труда к своему 90-летию. Рыжков - предпоследний премьер СССР, ныне член Совета Федерации с 17-летним стажем (а до того 6 лет заседавший в Госдуме).

И четвертый доживший до наших дней «партийный бонза» тех лет - Николай Никитович Слюньков, тогдашний 1-й секретарь ЦК компартии Белоруссии. Потом он 3 года трудился секретарем ЦК КПСС.

Как рассказала «КП» его дочь, отец в последнее время нездоров, проходит лечение в Минске. Несмотря на наличие жилплощади в российской столице, в ней 91-летний Слюньков давно не появляется.

Плакат с членами горбачевского Политбюро висел в СССР во всех госучреждениях.

Плакат с членами горбачевского Политбюро висел в СССР во всех госучреждениях.

«Проходной двор» накануне развала страны

Но было еще и «последнее», или «расширенное», Политбюро 1990 - 91 годов, из состава которого до сих пор живы 13 человек. Вес этого высшего политического органа был уже не так велик. Впрочем, некоторые из заседавших в нем лиц весьма примечательны.

Это все тот же Михаил Горбачев. А также:

Нурсултан Назарбаев (ему сейчас 80 лет) - 1-й секретарь ЦК компартии Казахской ССР, а затем - президент Казахстана. Сегодня - глава совбеза республики.

Петр Лучинский (80 лет) - 1-й секретарь ЦК компартии Молдавской ССР, затем президент Молдовы. Сейчас - глава Фонда стратегических исследований своего имени.

Аяз Муталибов (82 года) - 1-й секретарь ЦК компартии Азербайджанской ССР, первый президент Азербайджана. После свержения в 1992 году жил в России, но в 2012-м вернулся в Баку.

Иван Полозков (85 лет) - 1-й секретарь ЦК компартии РСФСР, противник перестройки. Человек, который летом 1990-го мог возглавить Россию вместо Ельцина - в двух турах на выборах председателя Верховного Совета РСФСР они набирали поровну голосов, но с 3-го тура его попросило сняться... то самое Политбюро. Сейчас пишет пейзажи и книги про развал страны.

Егор Строев (83 года) - секретарь ЦК КПСС, отвечавший за сельское хозяйство, затем глава Орловской области и спикер Совета Федерации. В 2014-м ушел со всех постов.

Альфред Рубикс (85 лет) - 1-й секретарь ЦК компартии Латвийской ССР, затем депутат сейма Латвии и Европарламента, 6 лет отсидел в латвийской тюрьме за «попытку госпереворота».

Александр Дзасохов (86 лет) - 1-й секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС, затем депутат Госдумы, президент Северной Осетии, член Совета Федерации. Ушел со всех постов в 2010-м.

Энн-Арно Силлари (76 лет) - 1-й секретарь ЦК компартии Эстонской ССР, затем депутат Таллинского горсовета, ныне бизнесмен.

Юрий Прокофьев (81 год) - 1-й секретарь Московского горкома КПСС, затем - бизнесмен, общественный деятель.

Анатолий Малофеев (87 лет) - 1-й секретарь ЦК компартии Белорусской ССР, затем - председатель Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии.

Григорий Еремей (85 лет) - 1-й секретарь ЦК компартии Молдавской ССР (сменил Лучинского), затем посол Молдавии в Белоруссии, Румынии, Израиле.

Михаил Сурков (74 года) - секретарь Всеармейского парткома КПСС, затем - депутат Госдумы и аудитор Счетной палаты.

КСТАТИ

Рекорды по времени пребывания в Политбюро поставили два полководца: Климент Ворошилов был дольше всех - 34,5 года, а маршал Победы Георгий Жуков меньше всех - 120 дней.

О РАЗНОМ

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