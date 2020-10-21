Сериал «Ликвидация»: Прототип Гоцмана уничтожил «Черную кошку»

Давид Курлянд в сериале превратился в Давида Гоцмана (его сыграл Владимир Машков). Фото: Кадр из фильма

21 октября 2007 года на экраны вышел сериал «Ликвидация». Проект Сергея Урсуляка остается одним из самых ярких образчиков телепроизводства. Помимо блестящей работы актеров (Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Ксения Раппопорт, Федор Добронравов и др.), в основе успеха проекта и классный сценарий. Колоритные реплики героев впервые за долгое - после советской комедийной классики - время ушли в народ («Картина маслом», «Я такая радая», «Не расчесывай мне нервы»). В основе сюжета, созданного группой авторов во главе с Зоей Кудрей, много реальных событий, людей и эпизодов. Самый известный - работа «сосланного» в Одессу маршала Победы Георгия Жукова по разгону бандитов. «КП» представляет этот и другие ключевые моменты, на которых держится литературная основа сериала «Ликвидация».

Одесса бандитская

Сам город Одесса в энциклопедии стереотипов ассоциируется не только с Черным морем, Привозом, колоритным юмором и легендарной речью, но и с бандитизмом, конечно. Городом после войны управляли ареопаг авторитетов и масса банд с ужасающими названиями: «Одесский Тарзан» (муж Наташи Королевой ни при чем!), «Додж 3/4» (громили колхозников с продуктами на дорогах) и та самая «Черная кошка». Одесса вошла в список городов с высокой преступностью.

И не надо быть неверующим Фомой, чтобы понимать: при ином раскладе маршала Победы Георгия Жукова сразу после триумфального разгрома фашистов не отправили бы просто так именно в Одессу - мало ли где криминал разгулялся! - даже если сам Иосиф Сталин был недоволен героем войны или кто-то из высокопоставленных «конкурентов» по фамилии Рокоссовский сводил с ним счеты. Жесткий военачальник прибыл в приморский город в июне 1946 года по приказу Сталина. Он был снят с поста главнокомандующего Сухопутными войсками и отправлен командовать Одесским военным округом. Конечно, чтобы навести порядок.

Гоцмана писали с Волкодава

Режиссер Сергей Урсуляк, отказавшийся снимать продолжение «Ликвидации» (об этом ниже), всегда подчеркивал - события из сценария были вымышленными. Все, кроме приезда Жукова и операции военной контрразведки по уничтожению вольготно разбойничающих криминальных элементов. Массовый арест авторитетов на концерте Утесова, подготовка восстания в городе с «лесными братьями» и многое другое - красивые драматургические ходы.

В действительности и никакого Гоцмана в Одессе не было. Зато был Давид Михайлович Курлянд - человек, наиболее созвучный образу, созданному Владимиром Машковым. Он приехал в военную Одессу весной 1944 года и всего за четыре года дослужился до должности начальника уголовного розыска. Он был принципиальным и непримиримым по отношению к местным мафиози, которые привыкли жить в режиме «мы вас не трогаем - и вы нам не мешайте». Каждое тяжелое дело Курлянд поднимал, тратя все силы. И описывал это в отчетах-дневниках, по которым можно снимать сериалы.

Милиционер Давид Курлянд. Фото: Wikimedia Commons

«Тяжело было всем службам УВД в освобожденном городе, - писал офицер. - Преступники активно действовали, особенно дезертиры, которые, как правило, были вооружены. Мы работали, не жалея своего здоровья. Память о тех, кто погиб в схватке с преступниками, навсегда останется в наших сердцах...»

Это он в ходе операции «Маскарад» выкурил из подполья и арестовал десятки отъявленных головорезов, в том числе и 19 рецидивистов кровожадной банды «Черная кошка» под управлением Николая Марущака, про которую снят другой культовый сериал - «Место встречи изменить нельзя». Курлянда стали звать Одесским волкодавом.

«И я буду спокоен»

Выросший в детдоме и потому довольно жесткий Курлянд был на особом счету у руководства, поэтому, несмотря на перегибы (то, что он описывает как «дисциплинарные взыскания») в методах работы, его ценили за трудоголизм и эффективность и помогли создать музей местной милиции. Уважали его и воры: он жил с семьей - женой, дочкой и сыном - в коммуналке на Соборной площади в центре Одессы, и за все время разгрома бандитизма никто не посмел навредить его близким. Так что фраза из сериала «Всем сидеть, я - Гоцман», вынуждавшая преступников оставаться на местах и не дергаться, в общем-то вполне правдоподобна. Хотя покушения на Курлянда были не раз, каждый из которых ему везло, поэтому бандиты прозвали оперативника Заговоренный и бросили затею убить его.

После ухода с должности начальника (а потом и заместителя) отдела по борьбе с бандитизмом читал лекции в Одесской спецшколе милиции МВД СССР. В 1963 году был уволен в запас в звании подполковника. На пенсии в 1988 году издал мемуары и часто консультировал молодых коллег. В 1993 году скончался от инфаркта. «Доктор прописал мне спокойствие для сердца, - как говорил Гоцман. - И я буду спокоен».

Несмотря на то что Курлянда считают основным прототипом Гоцмана, били злодеев и другие легенды сыска, с которыми тоже можно срифмовать образ из «Ликвидации»: замначальника управления НКВД по Одесской области Артем Кузьменко, оперативник Франк, сотрудник спецотряда по борьбе с бандитизмом Янкель Флиг и проч.

Образ Давида Марковича так ярко вписался в историю, что ему (как и Жеглову с Шараповым на Петровке) установили бронзовый памятник у ворот регионального УВД в Одессе.

Операция «Маскарад»

Зачистка Одессы от бандитов военными силами и правда была. Операция называлась иронично - «Маскарад» (или «Карнавал»), а не в лоб - «Ликвидация».

Тогда Одесса погрузилась в криминальную тьму и жила в двух юридически-временных поясах. По городу висели предупреждения от мафии: «Граждане! Ваше хождение по городу - с 8 утра до 20 часов вечера, а с вечера до 8 утра - наше». Уголовная нечисть, завладевшая оружием, наводила свои порядки после захода солнца. За ночь совершалось по 80 нападений с грабежами - сотрудников милиции в городе было примерно столько же. Органы не справлялись. И маршал Жуков столкнулся с этим лично. Привезенный им в город трофейный «Мерседес» болотного цвета угнали в первый же день. Вскоре вернули с пояснительной записочкой: мол, простите, не знали, чье имущество. Но сигнал для маршала это был вполне конкретный: здесь рулим мы.

Жукова в «Ликвидации» блестяще сыграл Владимир Меньшов. Фото: Кадр из фильма

Именно Жуков якобы лично разработал детали операции. Переодетые в штатское сотрудники МВД - местные и прикомандированные - брали бандитов на живца и, пользуясь разрешением открывать огонь на поражение, отстреливали одесских злодеев. Первая ночь - 40 преступников, вторая - 80, третья - еще 60. Трупы демонстративно не убирали. После разгрома нескольких ключевых банд преступность в городе вернулась к довоенному уровню.

В воспоминаниях Жукова нет никаких упоминаний этой операции. В военных архивах тоже. Ветеран одесской милиции Исай Бондарев уверял, что комендантская рота, где он в 1946 году служил, действительно помогала одесской милиции: в ходе совместных рейдов военные изымали множество единиц трофейного оружия и задерживали преступников. Однако ни о каких уличных отстрелах и речи быть не могло.

Генерал-майор милиции Николай Зазулин вспоминал, что в частных беседах Георгий Константинович Жуков мог козырнуть: дескать, за ночь очистил Одессу от бандитов. Но опять же никогда не упоминал расстрелов на месте без суда и следствия. Однако некоторые историки уверены, что именно за аномально резкое снижение преступности в Одессе маршал получил от главы МВД СССР Николая Щелокова звание заслуженного работника Министерства внутренних дел Советского Союза.

КСТАТИ

Уже который год планируются съемки продолжения «Ликвидации». Компания «Марс Медиа» заявляла об этом в 2015 году и даже бюджет озвучивала - 300 миллионов рублей. Тогда стало понятно, что без Владимира Машкова в проекте не обойтись, однако режиссер Сергей Урсуляк уже не будет принимать участие в сериале - он отказался. Из-за событий на Украине, где планировались съемки «Ликвидации-2», проект до сих пор стоит на паузе.