Сергей Горшков. «Объятия». Гран-при. Фото: © Sergey Gorshkov/Wildlife Photographer of the Year 2020

Британский музей естествознания подвел итоги самого престижного в мире фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2020 («Фотограф дикой природы-2020»). И в этом году мы наблюдаем настоящий триумф России. Прежде всего впервые за полувековую историю конкурса Гран-при взял наш соотечественник. Всемирно известный фотограф Сергей Горшков (кстати, он еще и многолетний член жюри фотоконкурса РГО «Самая красивая страна») сделал самый оригинальный снимок тигрицы, обнимающей древнюю маньчжурскую ель в национальном парке «Земля леопарда». Всего за одной фотографией автор охотился 11 месяцев! Немудрено, что работа «Объятия» обошла остальные 49 000, присланные в этом году...

- Горжусь, что живу и снимаю в России, - сказал Сергей Горшков в ответном слове. - Тем более здесь есть что снимать: невероятное количество белых пятен! Нужно просто погрузиться в тему, подняться с дивана, взять в руки камеру и запечатлеть, что задумали. Ведь такие фотографии заставляют людей задуматься о красоте дикой природы и заменить оружие на фотокамеры.

Но это не все хорошие новости! Сергей Горшков взял с другим тигром еще одну номинацию - «Портреты животных». И это еще не все! Два других российских фотографа тоже завоевали призы.

В номинации «Городская дикая природа» победил Алекс Бадяев со снимком гнезда дикой птички на бревенчатой стене избы.

Алекс Бадяев. «Смотрю, как ты смотришь». Победитель в категории «Городская дикая природа». Фото: © Alex Badyaev/Wildlife Photographer of the Year 2020

А в разделе «Растения и грибы» - Александр Иванов с портретом ландышей.

Александр Иванов «Сумеречные колокола». Победитель в категории «Растения и грибы». Фото: © Alexandr Ivanov/Wildlife Photographer of the Year 2020

Причем эти фотографы не забирались в дикие дебри, как их старший товарищ. Они сделали шедевры буквально во дворе. Что лишний раз доказывает - гениальные снимки найти можно где угодно.

Наверняка за все время существования фотоискусства не один миллиард раз снимали ландыши. Миллионы раз - гнезда. Не одну сотню тысяч раз - тигров. Но только те, кто имел терпение и наблюдательность, сделали это гениально...

У вас тоже может получиться. Ведь в России так много фотографических белых пятен.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил КОРОСТЕЛЕВ, фотограф дикой природы, победитель многих фотоконкурсов, в том числе конкурса РГО «Самая красивая страна»:

- Чтобы стать лучшим в таком конкурсе, нужно этим жить и делать все для победы в нем. Иногда годами и десятилетиями. Лучшие мировые фотографы берегут свои проекты именно для этого состязания. Нельзя просто пульнуть пару раз свои лучшие фото и потом посыпать голову пеплом, что тебя на оценили. Тут нужно работать и идти к победе. Если, конечно, есть такое желание и амбиции.