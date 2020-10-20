Умер боевой летчик, по инициативе которого открыт знаменитый монумент подо Ржевом

Генерал-майор авиации Алексей Рапота в августе 2020 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый и последний раз я и наш фотокор Владимир Веленгурин встречались с этим удивительным человеком в августe.

Хорошо, подробно поговорили. Хоть и непросто было нашему Герою с журналистами (возраст) - он стойко терпел все наши съемки, интервью...

На следующий день мне нужно было срочно уезжать в командировку. К материалу об участнике Великой Отечественной я не притрагивался недели две. (Ну, это же не срочно!) Да пока потом после командировки отписывался.

Оказывается, все это время Алексей Никифорович ждал - когда же эти суетливые журналисты что-то опубликуют. (И даже несколько раз просил купить ему «Комсомолку») Не потому, что он - тщеславный. Нет!

- Интересно, что у вас получится, - говорил он нам на прощание, пожимая руки.

Алексей Никифорович Рапота общается с журналистами "Комсомолки", август 2020 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А у меня не хватило соображения позвонить ему: мол, материал пришлось отложить - срочное задание. Он бы понял.

Мне было очень стыдно - когда узнал, как генерал Алексей Никифорович Рапота ждал нашу публикацию. Я давно уже так не краснел.

Политический обозреватель `Комсомольской правды` Александр Гамов и ветеран ВОВ Алексей Никифорович Рапота. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда материал все же вышел - ветеран не сделал ни одного замечания.

Только и сказал:

- Хорошо.

Уходят, уходят наши Герои, которые ещё могли вызывать у нас стыд... Пусть мы и не были в чем-то сильно виноваты.

Простите, Алексей Никифорович, ещё раз. И - прощайте.

«Комсомольская правда» выражает искреннее соболезнование госсекретарю Союза России и Белоруссии Григорию Алексеевиче Рапорте в связи со смертью его отца.

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Квартира Алексея Никифоровича напоминает картинную галерею - он член Союза художников России. На полке - около двух десятков его книг: Рапота - член Союза писателей. А еще - поэт. Ну и, пожалуй, самое главное - этот удивительный человек живет такой жизнью, что ее хватило бы на десяток ярких биографий (подробности)