Умер боевой летчик, по инициативе которого открыт знаменитый монумент подо Ржевом

Генерал-майор авиации Алексей Рапота в августе 2020 г.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Первый и последний раз я и наш фотокор Владимир Веленгурин встречались с этим удивительным человеком в августe.
Хорошо, подробно поговорили. Хоть и непросто было нашему Герою с журналистами (возраст) - он стойко терпел все наши съемки, интервью...
На следующий день мне нужно было срочно уезжать в командировку. К материалу об участнике Великой Отечественной я не притрагивался недели две. (Ну, это же не срочно!) Да пока потом после командировки отписывался.
Оказывается, все это время Алексей Никифорович ждал - когда же эти суетливые журналисты что-то опубликуют. (И даже несколько раз просил купить ему «Комсомолку») Не потому, что он - тщеславный. Нет!
- Интересно, что у вас получится, - говорил он нам на прощание, пожимая руки.
Алексей Никифорович Рапота общается с журналистами "Комсомолки", август 2020 г.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А у меня не хватило соображения позвонить ему: мол, материал пришлось отложить - срочное задание. Он бы понял.
Мне было очень стыдно - когда узнал, как генерал Алексей Никифорович Рапота ждал нашу публикацию. Я давно уже так не краснел.
Политический обозреватель `Комсомольской правды` Александр Гамов и ветеран ВОВ Алексей Никифорович Рапота.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Когда материал все же вышел - ветеран не сделал ни одного замечания.
Только и сказал:
- Хорошо.
Уходят, уходят наши Герои, которые ещё могли вызывать у нас стыд... Пусть мы и не были в чем-то сильно виноваты.
Простите, Алексей Никифорович, ещё раз. И - прощайте.
«Комсомольская правда» выражает искреннее соболезнование госсекретарю Союза России и Белоруссии Григорию Алексеевиче Рапорте в связи со смертью его отца.
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Квартира Алексея Никифоровича напоминает картинную галерею - он член Союза художников России. На полке - около двух десятков его книг: Рапота - член Союза писателей. А еще - поэт. Ну и, пожалуй, самое главное - этот удивительный человек живет такой жизнью, что ее хватило бы на десяток ярких биографий (подробности)