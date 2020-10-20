Позор в еврокубках продолжается: почему «Зенит» дома проиграл слабейшему сопернику

"Зенит" проиграл дома бельгийскому "Брюгге". Фото: REUTERS

Это уже даже смешно. Великий и ужасный в России «Зенит», в Европе в Лиге чемпионов дома проиграл «Брюгге» - 1:2. Этому кошмару нет логического объяснения. Состав у «Зенита» лучше, чем у чемпиона Бельгии, рейтинг выше, бюджет – раза в два больше. Свой домашний стадион – один из лучших в Европе. И ослабленный коранавирусом соперник – у гостей из-за Covid-19 не играло трое футболистов, один из которых – основной вратарь. Но вот вам поражение, которое почти гарантирует «Зениту» очередной провал в Лиге чемпионов.

Потому что у кого выигрывать, если не у «Брюгге»? У итальянского «Лацио»? у дортмундской «Боруссии»? Как выходить из такой группы в плей-офф Лиги чемпионов, если даже «Брюгге» в гостях может уничтожить этот «Зенит». А все остальное для команды Сергея Семака – это шаг назад. Потому что с бюджетом 200 млн евро нельзя ставить себе задачу занять третье место в группе и героически ее решать.

Но почему «Зенит» проиграл «Брюгге»? Почему весь первый тайм трусливо жался к воротам? И почему во втором дал сопернику дважды забивать чуть ли не ленточки? Как так получилось, что игроки команды Семака в редких голевых моментов лупили куда угодно, только не в створ ворот?

Кажется, поражение от «Брюгге» дает ровно два ответа. Первый – могущественные боссы «Зенита», создавая своей команде комфортные условия в России, копают ей же могилу в Европе. А «Зенит» - и это ни для никого не секрет - в РПЛ существует в теплице, он защищен ото всех трудностей, он не привык играть на нерве, из последних сил, преодолевая одну преграду за другой. Этот лощенный «Зенит» не привык терпеть в России. И расплачивается за это в Европе.

Второй вывод еще более неприятен. Кажется, не растет не только «Зенит». Не растет его тренер Сергей Семак. Славный, честный симпатичный парень с принципами, которому многие в российском футболе не желают зла. Но где прогресс Семака-тренера? Где новые свежие идеи, дающие результат в Европе? Где психология, которая не должна заставлять трястись лучший клуб страны весь первый тайм против какого-то там «Брюгге»?

Так что поражение «Зенита» - это не только крах амбиций его боссов. Это еще и тренерская катастрофа Семака. Но к сожалению, как показывает история, они ничему не учат.

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