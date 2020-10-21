Протесты в Белоруссии, последние новости на 21 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 21 октября 2020 года Фото: REUTERS

Лукашеко высказался про студенческие протесты, Телеграмм-канал Nexta признан экстремистским, должностей лишились ректоры столичных вузов - мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 21 октября 2020 года. Один из самых популярных телеграмм-каналов в Белоруссии – Nexta – сегодня решением суда Центрального района Минска признан экстремистским за «организацию и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков». Копирование и распространение фото, видео и прочего контента с логотипом этой соцсети будет считаться уголовным преступлением.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Уже не раз Александр Лукашенко высказывался о необходимости пересмотра кадровой политики в сфере образования. И вот – сняты с должностей ректоры МГЛУ, БГУКИ, БрГТУ. До этого в сентябре сменили ректоров медицинских вузов. О самих бастующих студентах (последняя крупная акция протеста состоялась в минувшую субботу) президент заявил: «Катастрофы там нет. Студенты всегда были бурными и буйными». В целом про аресты и конкретно про людей, совершающих противоправные действия, он заверил, что: «Мы в спокойном режиме найдем каждого». И пообещал, что «В воскресенье в Минске будет наведен порядок». А МВД подтвердило, что в курсе подготовки к масштабной протестной акции.

Сегодня был назначен новый помощник президента по Могилевской области – экс-глава Березовского района Леонид Мартылюк.

Новый директор и у «Нафтана» - Андрей Сойко, до этого он возглавлял «Белнефтехим».

ОППОЗИЦИЯ

В Варшаве в Центре белорусской солидарности Светлана Тихановская встретилась с бывшими сотрудниками силовых ведомств Республики, которые перешли на сторону народа.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Россия и Белоруссия планируют запустить ж/д сообщение между нашими странами.

Между Россией и Белоруссией исчезнет международный роуминг.