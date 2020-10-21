Бразильского чиновника арестовали с крупной суммой наличных в трусах

Бразилия на сегодняшний день входит в топ стран мира с самой сложной эпидемиологической обстановкой Фото: REUTERS

Бразильские полицейские из отдела по борьбе с коррупцией задержали сенатора штата Рорайма Чико Родригеса. Чиновника подозревают в присвоении бюджетных денег, направленных на борьбу с коронавирусной пандемией.

Бразилия на сегодняшний день входит в топ стран мира с самой сложной эпидемиологической обстановкой. В сутки там выявляют более 10 тысяч человек, инфицированных COVID-19. В начале октября правительство страны еще на месяц ограничило въезд иностранцев.

При обыске особняка сенатора правоохранители обнаружили в сейфе $6000 и продолжили поиски.

- Во время обыска сенатор стал как-то странно себя вести, - рассказывают стражи порядка. – Потом он попросился в туалет, и когда он пошел в уборную, то мы заметили странную прямоугольную выпуклость на его шортах.

Оказывается, чиновник спрятал между ягодицами еще порядка $3000.

- К счастью, политика не пришлось обыскивать, - продолжают оперативники. – Сенатор сам во всем чистосердечно признался и достал деньги.

Чико Родригес вину не признал, но, тем не менее, написал заявление об отставке. Президент Бразилии Жаир Болсонару прошение подписал и уволил сенатора.

Сейчас Родригес вместе со своим адвокатом намерен доказать свою непричастность к воровству. Теперь уже бывший чиновник уверен, что стал жертвой политических интриг.