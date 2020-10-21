Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции 21 октября 2020

Хабиб проведет пресс-конференцию перед боем с Гейтжи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 21 октября, в Абу-Даби пройдет финальная пресс-конференция перед боем Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гейджи. Оба спортсмена выйдут в прямой эфир по видеосвязи, дабы рассказать о последних новостях из стана своих команд перед поединком. Он пройдет в рамках турнира UFC 254 вечером в субботу, 24 октября. Для Хабиба Нурмагомедова поединок против американца - важная часть карьеры. Последнюю свою встречу в октагоне он провел больше года назад, победив Дастина Пуарье в сентябре 2019 года. И сохранив за собой чемпионский пояс UFC в легком весе.

Весной 2020 года Хабиб должен был драться на очередном "номерном" турнире UFC в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона. Четыре раза поединок между этими бойцами хотел организовать хозяин промоушена Дэйна Уайт. Однако из-за коронавируса схватка сорвалась - россиянин не смог добраться к месту поединка из-за закрывшихся по причине вспыхнувшей пандемии международных границ. И тогда в итоге Фергюсон подрался с Гейджи, который сенсационно одержал победу. После чего получил право провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Тот, кто выиграет бой в субботу 24 октября 2020 года в Абу-Даби, получит чемпионский пояс UFC. Пока что за Хабибом - 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. И все ждут, чем же закончится его 29-й поединок. Ну а свежие новости о своем состоянии российский боец скажет на пресс-конференции, которая пройдет 21 октября, за три дня до поединка.