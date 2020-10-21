В ноутбуке сына Байдена найдены фото несовершеннолетних девочек

Хантер Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат и советник президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в переданной ему копии жесткого диска ноутбука, принадлежащего Хантеру Байдену - сыну кандидата в президенты США Джо Байдена, обнаружены материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками.

В эфире одного из телеканалов Джулиани продемонстрировал сообщения, подтверждающие эту информацию, а позже заявил, что передал сведения в полицию штата Делавэр.

Согласно сообщениям, сохраненным на жестком диске, Хантер писал отцу об отношениях с вдовой своего брата Хэлли Байден и жаловался на то, что женщина обвинила его в недопустимом поведении с несовершеннолетними.

Судя по сохранившейся в ноутбуке информации, Хэлли была возмущена тем, что обнаженный Хантер общался по видеосвязи с 14-летней девочкой.

Джулиани также рассказал, что помимо сообщений, компрометирующих сына кандидата в президенты США, в ноутбуке обнаружено множество фотографий несовершеннолетних девочек. Правда, в каком именно виде – адвокат Трампа не уточнил.

Скандал с ноутбуком Хантера Байдена разгорелся после того, как Джулиани заявил, что располагает копией жесткого диска, якобы переданного ему хозяином мастерской, куда устройство было принесено для ремонта.