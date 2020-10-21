На форуме «Экология» обсудят создание высокотехнологичной системы переработки в России

Деловая программа форума направлена на ключевые проблемы экологической повестки страны

22-23 октября 2020 года в Санкт-Петербурге состоится XI Международный форум «Экология». Мероприятие проходит при поддержке и участии комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и других профильных министерств и ведомств.

Деловая программа форума направлена на ключевые проблемы экологической повестки страны и включает все тематические направления национального проекта «Экология».

Особое место в деловой программе займет первое заседание секции «Обращение с промышленными отходами» научно-технического совета по развитию химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий в России Минпромторга РФ.

Оно состоится в рамках панельной сессии «Современная система переработки отходов в России: новые технические и технологические подходы» 23 октября, во второй день блока деловых мероприятий форума.

Во время дискуссии эксперты поднимут вопросы создания высокотехнологичной системы рециклинга в России, обсудят перестройку производственного процесса при применении технологий, перспективы обращения с медицинскими отходами, международные требования и экологические стандарты при формировании отрасли промышленной переработки, а также проблемы при реализации проектов вторичного использования накопленных отходов.

К участию приглашены руководители крупных компаний, экологи, юристы, представители уполномоченных органов.

Модераторами сессии станут первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков и председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга Денис Беляев.