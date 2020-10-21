«Достучаться до сердец»: Московский донорский марафон продлен до середины ноября

Присоединиться к марафону и создать свою донорскую акцию может любая организация или инициативная группа из столицы Фото: Мария ЛЕНЦ

Цель Московского донорского марафона «Достучаться до сердец» - привлечь внимание людей к важности сдачи крови, пополнить банк крови Москвы, а заодно - найти новые форматы работы с донорами и рассказать об особенностях сдачи компонентов крови и донорстве костного мозга.

В этом году Московский донорский марафон продлен до 13 ноября. Проводится он уже в пятый раз Национальным фондом развития здравоохранения и Московским ресурсным центром по донорству крови.

– Несмотря на различные ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, организаторы донорского движения в 2020 году продолжали и продолжают проводить в рамках марафона «Достучаться до сердец» акции по пополнению банка крови Москвы, гибко изменяя их формат, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – Ведь каждый организатор, волонтер и, конечно же, донор крови и ее компонентов знает: болезнь нельзя поставить на паузу, и потребность в донорской крови и ее компонентов нисколько не снижается и во время пандемии – донорская кровь нужна ежедневно.

Она отметила, что организации Службы крови продолжают работать. При этом в них принимаются все необходимые меры: распределение потоков доноров, дезинфекция, санобработка.

- Донорство продолжает быть и безопасным, и крайне востребованным, поэтому Московский донорский марафон «Достучаться до сердец» актуален как никогда, - подчеркнула Елена Стефанюк.

Присоединиться к марафону и создать свою донорскую акцию может любая организация или инициативная группа из столицы. Для этого нужно заполнить специальную форму анонса.

Организаторам донорских акций бесплатно предоставляют сувенирную продукцию для доноров и волонтеров, шаблоны анонсов донорских акций, а также благодарственных писем для участников, организаторов и партнеров, открытки для акций #ДОНОРДАРИТ – ДОНОРПИШЕТ, буклеты о здоровье донора, о донорстве костного мозга, постеры о важности продолжения донорства крови в период пандемии.

Также организаторы могут получить ролл-апы мобильной выставки «Донорство крови и добровольчество Москвы: пространство взаимодействия» для оформления фото- и просветительских зон своей акции. В октябре среди стендов появятся новые комплекты: «Как подготовиться к донации», «Я люблю Москву – я донор!» и «Как стать донором костного мозга».

В этом году Московский донорский марафон продлен до 13 ноября

Итоги V Московского марафона «Достучаться до сердец» подведут на коммуникационной площадке «Донорство крови и COVID-19. Ресурсы поддержки донорского движения». Она пройдет 17 ноября 2020 года в Общественной палате Российской Федерации, а также в дистанционном формате.

Марафон - часть проекта «Лаборатория донорского движения: новые форматы работы с донорским контингентом для эффективной работы добровольцев в сфере донорства крови и донорстве костного мозга», который проводится при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения на средства Конкурса Грантов «Москва – добрый город».