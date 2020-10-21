«Жаль, если вы его знаете лишь по скандальным заголовкам». Кем был священник Дмитрий Смирнов

Батюшка всегда обращался к своим, к верующим. И даже когда просто говорил с тобой за чаем, он проповедовал. Миссия у него была такая Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы все второй раз переживаем смерть отца Дмитрия Смирнова. Неделю назад по сети гулял слух, что батюшки не стало. Оказалось, в Москве отпевали другого пожилого священника. И кто-то из бабулечек не разобрался, перепутал. Все как обычно. Тогда отец Дмитрий вышел со мной на связь и передал:

- Я живее всех живых.

А этим утром, 21 октября, его не стало. Теперь по-настоящему. Отец Дмитрий ушел в возрасте 69 лет.

- Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусом, - сказал журналистам председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, священник Федор Лукьянов.

Недавно отец Дмитрий сильно переболел «короной». Лежал в реанимации. После выписки не мог ходить и передвигался на инвалидной коляске. Летом обещал, что к октябрю заново научится ходить...

По старой русской традиции в момент смерти в доме останавливают часы, чтобы зафиксировать время беды. Кажется, что у всей паствы отца Дмитрия этим утром часы остановились — такая зарубка на календаре и циферблате. Этого не понять тем, кто знал батюшку лишь по скандальным заголовкам, которые раздували в прессе. Все мы будто осиротели этим утром. А в стране умолк один из немногих голосов совести. Кто еще честно и так громко протрубит, что аборт — это убийство? Что гражданский брак — это блуд? Что большевики — это сатанисты и преступники?

Отец Дмитрий, однажды, смеялся, когда разговор зашел о смерти: «И я умру. Тоже плакать будешь».

Да. Мы все плачем.

Табличка с надписью "Улица Царская, 40" на здании храма святителя Митрофана Воронежского, которую самостоятельно повесил настоятель храма, протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

НАСТОЯТЕЛЬ 7 ХРАМОВ

Так кем был отец Дмитрий? Он родился в Москве в многодетной семье.

- Когда мама с нами заходила в автобус, тетеньки охали: «Ой, это все ваши?» Им было невдомек, что может быть три ребенка у одной женщины, - говорил отец Дмитрий.

Дед его — белый офицер. Отец и прадед — священники. В 1968 году будущий батюшка Смирнов окончил физико-математическую школу № 42. Потом - художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института. Диплом по скульптуре защищал.

- Я ходил в храм, когда там почти народа не было, - вспоминал отец Дмитрий. - Стоял в таком длинном свитере. А бабушки меня подкармливали пирогами.

В священники его рукоположили в 1979 году. Когда безбожный Союз рухнул, отец Дмитрий стал одним из тех, кто пачками крестил людей. 1 января 1991 года он назначен настоятелем в храм Святителя Митрофана Воронежского. Паства росла. И его сделали настоятелем ещё шести общин. Чаще всего он служил в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.

Сначала отец Дмитрия Смирнова патриархия поставила заниматься духовной помощью военным. А потом перебросила на другой фронт — он возглавил комиссию по семье и материнству.

10 ГРОМКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ

Журналисты обрывали телефон батюшке. Отец Дмитрий отвечал с юмором. Правда, не все понимали его тонкий троллинг. Громкие новости, которые рождались из таких интервью-комментариев:

- февраль 2014-го. Сказал, что пистолеты помогут родителям защититься от ювенальных юстиций. Прямая речь: «А как быть, если забирают самое дорогое?»

- октябрь 2014-го. Предложил запретить доступ в Интернет людям до 21 года.

- май 2015-го. Выступил на слушаниях в Общественной палате: «Если сравнить что сделала советская власть с нашим народом и деяния Гитлера, то Гитлер — отдыхает. Его усилия по уничтожению нашего народа вдвое отстают от наших отечественных, поменявших своё сознание людей, которые живут до сих пор».

- июль 2015-го. Сорвал вместе с группой верующих празднование 20-летия «Серебряного дождя». Отец Дмитрий повалил ведущего Михаила Козырева, который пытался остановить священника. Батюшка потом объяснил, что громкая музыка мешала молиться в храме.

- февраль 2019-го. Одно из интервью: «Владимир Ильич Ленин принудил всё сообщество медицинское принять аборт, как такое не только приемлемое, но и желательное явление. И с тех пор мы впереди планеты всей. Массовое убийство русскими людьми русских детей — страшнее Холокоста».

- февраль 2020-го. В старой лекции перед православной молодежью назвал гражданский брак — проституцией: «Я извиняться не перед кем не собираюсь. Я же всего лишь озвучил факт. Если женщина живет в так называемом гражданском браке с мужчиной - кто она? Какой у нее статус? Никакого. Она просто оказывает услуги, как бесплатная проститутка. Но признаться в этом не хочет. Поэтому выдумывает: «Я-гражданская жена». Не обманывай людей».

P.S.

Сколько врагов нажил отец Дмитрий после этих историй. Чего только светские люди злились и рвали на себе волосы? Отец Дмитрий говорил, что им нравиться оправдывать свой грех и биться за него.

Батюшка всегда обращался к своим, к верующим. И даже когда просто говорил с тобой за чаем, он проповедовал. Миссия у него была такая.

Теперь он со Христом. Ему хорошо. А мы плачем.

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