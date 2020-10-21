Виталий Мутко: 350 тысяч семей смогут оформить льготную ипотеку в случае продления госпрограммы

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко Фото: Олег ЗОЛОТО

При продлении программы льготной ипотеки под 6,5%, которая запущена в апреле 2020 года по поручению президента РФ, до середины 2021 года дополнительно будет выдано 350 тысяч кредитов на 1 трлн рублей. Об этом заявил в эфире программы «Поздняков» гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Программа действительно очень востребована. И президент, и председатель правительства отмечали в последнее время, что это одна из самых эффективных антикризисных мер в строительной отрасли. <…> дополнительно будет построено около 30 млн квадратных метров жилья. Ее эффект, конечно, колоссальный», - сказал Виталий Мутко.

На сегодняшний день в целом по России программа обеспечила возможность строительства более 11 млн квадратных метров многоквартирных домов. Выдано уже выдано 227,9 тыс. кредитов на 641,3 млрд рублей.

Благодаря реализации программы льготной ипотеки на новостройки изменилась структура регионального ипотечного рынка. Ранее в Аналитическом центре ДОМ.РФ рассказали, что во II квартале суммарная доля регионов в выдаче ипотеки на новостройки выросла на 7,6 п.п. и впервые превысила 76,5%, а доля Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей в выдаче ипотеки на новостройки снизилась на 7,6 п.п до 23,5%.

Напомним, программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению Президента РФ Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября. Оператором программы выступает ДОМ.РФ. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Согласно Указу Президента о национальных целях до 2030 года, необходимо обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно.