Как восстановление рек влияет на развитие спорта и рекреационного комплекса российских городов

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб Фото: Андрей МИНАЕВ

В липецкой школе академической гребли занимаются 230 воспитанников. Среди них заслуженные мастера спорта, участники европейских чемпионатов. Так, например, в октябре этого года на Чемпионате Европы в Польше достойно выступили липчанки Алевтина Яганова, Екатерина Севостьянова, Елизавета Корниенко, Елена Шабурова. По словам их тренера, президента Федерации гребного спорта Липецкой области Александра Стреляева, каждая из спортсменок занималась греблей «чуть ли не с пеленок».

- А потому они хорошо чувствуют разницу между тем, какой река Воронеж была еще несколько лет назад и какой она стала сейчас, - говорит Стреляев.

Разница в следующем. Заиленное и заросшее мутное дно Воронежа доставляло немало проблем на тренировках. Водоросли цеплялись к веслам, забивали лодочные двигатели. С одной стороны, бороться с этими природными помехами было невозможно, с другой, не столько грести приходилось, сколько выгребать из речной растительности.

Начальник Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина и президент Федерации гребного спорта Липецкой области Александр Стреляев Фото: Андрей МИНАЕВ

Пару лет назад несколько участков реки Воронеж попали в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», в том числе и канал для академической гребли. Деньги на проведение работ Липецкой области выделило Федеральное агентство водных ресурсов.

За 2019-2020 годы специалисты подняли со дна более 400 тысяч отложений! Ил, песок, глина… Рабочие очистили берега. И в результате река стала не только полноводнее, но и шире. Фактически – вернулась в свое природное русло.

- Даже воздух возле Воронежа стал намного свежее, - радуется липчанка Наталья. – Раньше пахло гнилым болотом.

Работы по очистке русла реки начальник Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина называет экологической реабилитацией водного объекта.

Шутка ли – 10 км реки прошли с грейдерами, экскаваторами и прочей техникой! Мы приехали с Рощупкиной на берег Воронежа и любуемся здешними красотами.

- Галина Павловна, ну очистили вы реку, а что дальше? Их опять илом занесет через несколько лет, - спрашиваю я.

Так выглядят карты намыва - сотни тонн песка, ила и глины, поднятые со дна Фото: Андрей МИНАЕВ

- Во-первых, для поддержания естественного состояния реки и ее гидродинамических характеристик мы приобрели на деньги областного бюджета уникальное немецкое оборудование, которое позволяет проводить точечные работы по чистке русла. Во-вторых, перед тем, как начать реабилитацию мы проектно рассчитали самые проблемные участки. Провели геодезические и геологические исследования, брали шурфы со дна, чтобы оценить степень загрязненности.

- То есть не будет такого, что гребной канал очистили и его вдруг занесет илом с других участков?

- Нет, не будет.

- На какие деньги проводились работы?

- Как и любой национальный проект, федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» финансируется индивидуально – из Федерального и областного бюджетов. Уровень софинансирования у нас составляет 72% на 28%, соответственно, 72 – Федерального, 28 – областного бюджета.

Заслуженный тренер России Александр Стреляев уверен, что теперь его воспитанники смогут достичь еще больших результатов. Чем чище вода, тем больше стремление к победе.

Начальник Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина показывает журналистам, что и как было сделано для развития территории Фото: Андрей МИНАЕВ

А у Галины Рощупкиной есть мечта.

- Хочется, чтобы проект стартовал и на реке Дон, - говорит она. - Там тоже есть серьезные правительственные поручения, и Росводресурсы совместно с Минприроды России и представителями науки разрабатывают специализированную программу по оздоровлению реки Дон. Для Липецкой области Дон - это основной водный объект.

Подобные задачи неспроста терзают умы липецких экологов. Возрождение реки дает жизнь не только ее обитателям, но и внешней среде. Очистили реку в центре Липецка, новыми и живыми красками заиграла местная парковая зона. На месте заброшенного леса на берегу появились классные прогулочные дорожки, пляж с желтым песком. Совсем скоро здесь установят раздевалки, шезлонги и т.д. Да, сейчас не сезон, но наступит лето.

Большие планы у городской администрации и на остров Зеленый, который располагается рядом с парком. К нему уже провели понтонный мост, начали работы по благоустройству.

- В будущем мы хотим проводить здесь крупные фестивали и другие мероприятия, - говорят в мэрии.

Тот самый уникальный немецкий аппарат, который будет поддерживать естественное состояние русла реки. Специалисты ласково называют его «Борькой» Фото: Андрей МИНАЕВ

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб уверена, очистка русла реки заметно улучшает качество жизни местного населения. И это хорошо видно на примере Липецкой области.

- Липецкая область всегда в лидерах по выполнению мероприятий нацпроекта «Экология», - отметила Наталья Сологуб. – Берут на себя обязательства и добиваются поставленных целей. На сегодня мы выделили региону около 200 млн рублей на работы по водным объектам. Вот и сейчас завершается экологическая реабилитация рек Воронеж и Ягодная ряса и мы видим, как это влияет на развитие городского пространства. То есть наше мероприятие становится стартовым для развития территории. Нацпроект «Экология» продлен до 2030 года. И потому у Липецкой области появляется возможность реализовать все ранее наработанные проекты.

Но развитие территории – это еще не все. Вместе с тем экологическая реабилитация рек снижает паводковые риски.

Начальник Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина рассказывает об итогах реализации федерального проекта Фото: Андрей МИНАЕВ

- Зоны подтопления – это отдельная история, по которой мы разрабатываем огромную проектную документацию, - объясняет Галина Рощупкина. - Для Липецкой области, в соответствии с постановлением Правительства и решением Минприроды, Росводресурсами установлено 34 населенных пункта, где нужно разработать проектную документацию на зоны затопления и подтопления. Мы почти завершили эту работу. Что дает эта документация? Она определяет четкую географическую локацию – куда река может разлиться при так называемом однопроцентном паводке. Это паводок, который может случаться раз в сто лет. Локация определена – можно начинать работы по ее спасению от наводнения.

Кроме того, большое значение в регионе уделяется и экологической безопасности: за последние 4 года проведен капитальный ремонт на 17 гидротехнических сооружениях в Усманском, Тербунском, Становлянском, Липецком, Данковском и др. районах. В 2016 году построено гидротехническое сооружение в г. Чаплыгине – проведено берегоукрепление реки Ягодная Ряса.

Своей богатой историей Липецк обязан Петру Первому, отцу-основателю российского флота. Думаю, русский император был бы доволен нынешним оживлением здешних рек.

Центральный пляж еще на реконструкции, но следующим летом здесь будет замечательная зона отдыха Фото: Андрей МИНАЕВ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Всего за 2019 – 2020 годы было:

- очищено 19 километров рек,

- проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений,

- расчистили 5 прудов,

- организовали 20 зон отдыха у воды,

- очистили 531 километров береговой линии,

- привлекли 8427 волонтеров для очистки берегов.

ЭКОРЕАБИЛИТАЦИЯ РЕКИ ВОРОНЕЖ В ЦИФРАХ

- очищено более 36 километров,

- на 15 процентов улучшилось качество сточных вод,

- высажено 7000 деревьев для берегоукрепления,

- изъято 468 тысяч донных отложений,

- выпущено 700 тысяч мальков,

- потрачено 164 млн рублей из федерального и областного бюджетов.