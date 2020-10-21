У Трампа обнаружили банковский счет в Китае

Журналисты обнаружили, что у главы Белого дома имеется банковский счет в Китае. Фото: REUTERS

После изучения налоговых документов президента США Дональда Трампа журналисты обнаружили, что у главы Белого дома имеется банковский счет в Китае.

Известно, что сеть отелей, которыми руководит Trump Entertainment Resorts, два года назад платила налоги в Китае. По мнению экспертов, компания Трампа имела намерения закрепиться на гостиничном рынке КНР вплоть до того времени, как сам Трамп вступит в президентскую гонку.

С конца 2015 года деятельность филиала семейного бизнеса Трампа на территории Китая был заморожен и по настоящее время остается неактивным.

Кроме КНР, счета на имя Трампа открыты в Великобритании и Ирландии, однако, в отличие от них, находящиеся на китайском счете суммы крайне незначительны.

С 2017 года США и Китай ведут торговую войну, а не так давно Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах он готов рассмотреть варианты разделения экономик двух стран.

После обвинений, высказанных властями США в адрес КНР в сокрытии информации о коронавирусе, достигнутые ранее договоренности сошли на нет.

После переговоров о нормализации отношений США и КНР в начале текущего года заключили первую фазу сделки, в рамках которой китайская сторона взяла на себя обязательства приобретать больше товаров американского производства. Подписание второй фазы так и не состоялось.