Месси поставил очередной рекорд в футболе, забив голы в 16-ой Лиге чемпионов подряд

Лионель Месси празднует забитый мяч в игре против «Ференцвароша». Фото: EAST NEWS

Во вторник Месси открыл счет в матче первого тура Лиги чемпионов «Барселона» - «Ференцварош» (5:1) и вновь вошел в историю. И пусть венгерский клуб дебютант ЛЧ, но рекорд есть рекорд. А заключается он в том, что аргентинец стал первым футболистом, кто забивал голы в 16-й Лиге чемпионов подряд! Столько же голевых сезонов было у Райна Гигза, выступавшего за «Манчестер Юнайтед», но с перерывом.

А где же в этой гонке Криштиану Роналду? Португалец, после того как у него обнаружили коронавирус, до сих пор находится на карантине. Вчера его «Ювентус» в Лиге чемпионов победил в Киеве «Динамо» (2:0). Но если бы Красавчик играл и забил, то все равно не смог бы составить конкуренцию Малышу. Дело в том, что забивать в Лиге чемпионов Месси начал в сезоне 2005/2006, а Роналду на год позже. (В сезоне 2005/2006 «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал Роналду, в групповой этап ЛЧ не попал.)

Зато португалец быстро наверстал упущенное и с тех пор забил за три клуба («МЮ», «Реал», «Ювентус») только в Лиге чемпионов 130 мячей. У Мессии пока в этой графе 116 голов, но он на два года моложе.

Кстати, во втором туре Лиги чемпионов 28 октября «Ювентус» принимает «Барселону» и возникает вопрос – сможет ли Роналду сыграть в этом матче против Месси? Чтобы быть допущенным к этой встрече, Криштиану за неделю, то есть 21 октября, должен сдать отрицательный тест на COVID-19. Потом документы отправят в консультативную группу УЕФА по соблюдению протокола… Пока никакой информации по состоянию Роналду нет. Так что, скорее всего, Красавчик и Малыш смогут встретиться на поле только в ответном матче «Барселона» - «Ювентус», который пройдет 8 декабря.

Кстати, до этого Роналду и Месси встречались лицом к лицу в официальных матчах 35 раз. 2 раза, когда Рональдо еще играл за «МЮ», один раз в товарищеском матче сборных Португалии и Аргентины и 32 раза в эль-классико «Реал» - «Барселона». И вот в этих матчах Месси забил 22 мяча, а Роналдо – 19… Болельщики ждут продолжения банкета.