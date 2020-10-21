Поэт Быков запретил целовать ноги либералам

Быков был безжалостен, глобален и широк, называя власть и ее сторонников – «вы» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфире одной прогрессивной радиостанции Дмитрий Быков решил посчитаться с нынешней властью и теми, кто ее поддерживает. Замах был широк, историчен, но вряд ли его кто услышал, если бы фрагмент выступления не попал в Сеть. Быков был безжалостен, глобален и широк, называя власть и ее сторонников – «вы»:

- Вы отхватили Крым и страшно испортили жизнь на Донбассе! Кому вы здесь облегчили существование? Себе? Страшно изгадили атмосферу в стране, погрузили ее в дикую архаику и абсолютно лишили проекта будущего. Страшно растлили и развратили ее, абсолютное доносительство, имитация политики по всем направлениям, ни единого внятного проекта – ни-че-го! Вы еще что-то говорите про русскую либеральную интеллигенцию, да вы недостойны ей шнурки завязывать! – патетически воскликнул Быков, и ролик закончился.

Если бы не временная и историческая привязка – Крым и Донбасс, я бы подумал, что Быков кроет в эфире ельцинские времена. Потому что так бессовестно передергивать и перекладывать с больной головы на здоровую может только наша либеральная интеллигенция – с помощью механизма вытеснения плохих воспоминаний из 90-х годов. Но мы-то ничего не забыли!

Господин Быков, в 90-е годы мы были на одной стартовой линии с Китаем. Но Китай выбрал реформацию без ломки общественно-политического уклада и стал чуть ли не первой экономикой мира. А такие как вы, находившиеся тогда у власти, хотели сломать все побыстрее, чтобы, не дай Бог, никто не опомнился и не остановил распад нашего единого экономического пространства. Чтобы никто не подумал о том, что есть производства, которые нельзя акционировать и приватизировать – они должны быть государственными. Что новая Россия, как всегда, во враждебном окружении, и у нее есть геополитические интересы, залог существования нашей страны. И армия должна быть, потому что страна без армии – жертва. Именно вы залили 27 лет назад центр Москвы кровью тех, кто был с этим не согласен. И оставили нам в наследство страну в архаике, без проекта будущего, с разгулом бандитизма, имитацией политики, войной по окраинам, инфляцией и нищетой. Именно ваши политические деятели отдали наш Крым, хотя могли этого и не делать, а теперь мы виноваты, что исправили вашу ошибку. Одну из многих тысяч.

Мы очень демократическая страна. Было бы у нас чуть меньше демократии, свободы слова и плюрализма, у либеральных ботинок просто не осталось бы шнурков. Их изымают, знаете ли, в местах не столь отдаленных. Но шнурки у вас целы, как и демократия. И зла никто не держит, понимая: время было такое, слом эпох, все могли ошибаться. Иногда – преступно. Но, по молчаливому общественному соглашению, мы про это забыли. Зачем же вы напоминаете? Вопрос с подвохом.

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