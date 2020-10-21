Анатолий Чубайс отшутился в ответ на новость о назначении его Начальником Арктики

Анатолий Чубайс с юмором отреагировал на новости о том, что его хотят поставить руководителем развития арктического региона. Фото: Тимур ХАНОВ

Анатолий Чубайс с юмором отреагировал на новости о том, что его хотят поставить руководителем развития арктического региона. Слухи о возможной отставки топ-менеджера с поста в руководстве госкорпорации «Роснано» появились в среду после публикаций в СМИ.

- Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, - вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики, - отреагировал Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook.

В пресс-службе «Роснано» напоминают, что по поручению президента разрабатывается стратегия развития до 2024 года. То есть с кем-то объединять и оптимизировать «Роснано» не планируют.

Напомним, Анатолий Чубайс руководит «Роснано» в разных ипостасях уже 12 лет. Указ о его первом назначении подписывал еще президент Дмитрий Медведев. Эта госкорпорация призвана организовывать инновационные производства на территории страны, а также поддерживать предприятия, которые двигают вперед науку и технологии.

О судьбе Анатолия Чубайса рассуждает в своей публикации со ссылкой на источники в правительстве РБК.

Как утверждает издание, правительство раздумывает, как улучшить работу институтов развития. Общая идея следующая: вклад этих институтов в достижение национальных целей зачастую оказывается невелик, а их функционал нередко пересекается с тем или иным министерством. В таком случае функции институтов развития предлагается передать как раз федеральным органам исполнительной власти.

При этом корпорации с уникальными функциями, такие как «Роскосмос» и «Росатом», трогать не планируют. Как утверждают журналисты, в эту группу попадает и «Роснано». Несмотря на это, авторы публикации утверждают, что идут разговоры о том, чтобы убрать Чубайса с руководства госкорпорацией. По информации источника, Чубайсу могут предложить «заняться Арктикой». Это один из важнейших проектов в стране: последние годы вкладываются большие деньги, чтобы реанимировать Северный морской путь, который имеет потенциал стать самым удобным способом доставки товаров из Азии в Европу. Вместе с транспортной инфраструктурой планируется подтянуть и уровень жизни в районах Севера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юбилей приватизатора: Почему Чубайс такой непотопляемый

65 лет — главному реформатору и приватизатору страны (подробнее)