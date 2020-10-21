Что ждет ЦСКА в Лиге Европы: дерзкие «волки» и форвард, собирающий кубик Рубика за 39 секунд

Соперник у команды Виктора Гончаренко вполне проходимый. Но добиться победы армейцам удастся только при полном уважении к австрийским «волкам» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЦСКА должен прерывать черную полосу российских клубов в Лиге Европы. Соперник у команды Виктора Гончаренко вполне проходимый. Но добиться победы армейцам удастся только при полном уважении к австрийским «волкам». «КП» - о том, что нужно знать, чтобы матч «Вольфсберг» - ЦСКА было смотреть еще интереснее.

Чем опасны австрийские «волки»

«Вольфсберг» - самый скромный клуб армейской группы в Лиге Европы. Даже в Австрии «волки» стали подниматься всего лишь несколько лет назад, а до этого больше охотились в низших дивизионах. Потом было две «бронзы», но в начале этого сезона последовал провал — 10-е место месле 4-х туров. Впрочем, к команде с пренебрежением могут относится только те, кто не видел, как «Вольфсберг» резвился в прошлом сезоне в Лиге Европы. «Волки» тогда загрызли саму «Боруссию» из Менхенгладбаха — 4:0, и дважды вничью сыграли с итальянской «Ромой». Если в ЦСКА забыли об этом, то команду Гончаренко ждут в Австрии большие неприятности.

Главное оружие «Вольфсберга»

Большинство из них доставить может один игрок «Вольфсберга» - сербский нападающий Деян Йовелич, самый дорогой игрок команды (3,6 млн евро). Вообще-то он принадлежит «Айнтрахту», и сдан волкам в аренду. Деяну 21 год, еще пару лет он считался одной из самых многообещающих юных звезд Европы, и иногда его называли «Вторым Дрогба». И это по-настоящему умный форвард — увлекается шахматами и бильярдом, и собирает Кубик Рубика за 39 секунд. Но прогресс как-то застопорился и теперь Йовелич должен восстановить навыки в австрийском клубе.

Проблемы ЦСКА: защитников почти не осталось

У Виктора Гончаренко перед этим матчем кадровые проблемы. В Австрию не полетел один из самых ценных игроков Российской Премьер-лиги Марио Фернандес — у защитника был сомнительный тест на коронавирус еще в расположении сборной России, и чтобы не рисковать его оставили дома. Травма у Георгия Щенникова, еще один защитник ЦСКА Вадим Карпов получил в матче против «Динамо» перелом носа со смещением, недавно купленный игрок обороны Фукс опять получил повреждение. Так что тренерскому штабу ЦСКА придется долго думать, из кого формировать оборону.

Козыри красно-синих: Кучаев в суперформе

Тем не менее ЦСКА в неплохой форме. Всего одно поражение в последних 7 матчах, хорошая скамейка запасных, а главное — выход на первые роли Константина Кучаева. 22-летний воспитанник клуба считался еще более многообещающим игроком, чем Александр Головин. Но два года назад серьезные травмы выбили Кучаева из обоймы. А сейчас, судя по игре молодого полузащитника, неприятности позади, а его гол в ворота «Динамо» признан лучшим во всем минувшем туре РПЛ.

Прогноз на матч: ЦСКА - фаворит

ЦСКА выигрывает в последних матчах, «Вольфсберг» терпит поражения и пропускает очень много, и внутри команды сейчас разброд и конфликты. Так что букмекеры считают ЦСКА фаворитом — 2,2 на гостевую победу армейцев, 3,5 — на их поражение, 3,6 — на ничью. Но с учетом всех проблем в обороне «волков» и «армейцев» матч может стать результативным.

Матч 1-го тура Лиги Европы «Вольфсберг» - ЦСКА. 22 октября, 22:00. «Матч ТВ»

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