Юлия Сиделева: “Реджио-педагогика набирает обороты в России”

Юлия Сиделева

Реджио Эмилия – это провинция в Италии, и подход к воспитанию и развитию детей назван именем этого места. Он игнорирует образовательные принципы, выработанные веками: показать, обучить и заставить. Вместо этого, реджио-педагоги стараются раскрыть каждого ребенка как уникального человека, наделенного особым восприятием мира и большой естественной движущей силой к познанию. Юлия Сиделева - своеобразный амбассадор Реджио в России; она стояла у истоков зарождения этого подхода в нашей стране; открыла собственный детский центр - альтернативу классическому саду и начальной школе, в которых реализуется этот подход, и активно популяризирует тему в педагогическом сообществе.

- Юлия, Вы работаете в Реджио-педагогике уже почти 10 лет, расскажите, как вы к ней пришли, учитывая, что тогда, на старте, в России ничего не было известно о ней?

- Впервые об этом подходе я узнала, когда работала воспитателем в детском центре при Санкт-Петербургском еврейском общинном доме. В детский сад для проведения стажировки и повышения квалификации педагогов приезжали кураторы из Израиля и рассказывали о новом европейском подходе к дошкольному образованию детей, более гуманном, и, по мнению специалистов, лучшим для современных детей. При этом, никто не презентовал этот подход как какую-то конкретную программу, новую систему в образовании – скорее просто делились опытом. На одном из семинаров я поняла, что имеются в виду итальянские сады в Реджио Эмилия и что истоки такого подхода именно в Реджио. Дальше я уже понимала, где искать информацию, и стала много читать о подходе, смотреть видео, переводить статьи. Вся информация была либо на итальянском, либо на английском языке. Русскоязычных источников, кроме одной главы в книге о зарубежном опыте образования, тогда совсем не было. Почему я заинтересовалась? Я просто поняла, что это то, что полностью ложится на мое понимание о педагогике, об отношении к детям, что я интуитивно стремилась создать в работе с детьми. Я почувствовала атмосферу такого сада и особенность взаимоотношений детей и взрослых в группе и поняла, что это мой подход, и по-другому работать уже не смогу. Хотя до этого я уже около 8 лет работала с разного возраста детьми и использовала разные методики, включая Монтессори метод, в чем-то похожий своими принципами, но Реджио действительно стало для меня открытием.

- Что в нем такого особенного?

- Уникальность философии Реджио заключается в том, что она диктует совершенно другую позицию педагога в отношении обучения детей. Педагог идет учиться у детей, а не учить их. Он основывает свое взаимодействие с детьми на уважении к личности каждого ребенка, к его правам, создает условия для демократичных взаимоотношений в группе. Педагог является настоящим исследователем и не берет на себя задачу насытить ребенка информацией, наделить навыками по какой-то возрастной программе, не зная самих детей. Он постоянно спрашивает детей, наблюдает за их игрой и взаимоотношениями друг с другом, чтобы узнать, как помочь им, какие условия создать, чтобы они смогли совершить свои открытия, научиться чему-то или добыть необходимую им информацию. Педагоги верят в интеллект ребенка и позволяют ему самому контролировать свое обучение и развитие, быть творцом своей жизни. А если сказать словами Лориса Малагуцци, основоположника Реджио подхода, - мы даем возможность каждому ребенку «забраться на свою гору».

- Как вы думаете, почему Реджио-педагогика становится все более популярной?

- Наверное, пришло время. Весь мир нацелен на гуманизацию общества, детей стали воспитывать совершенно иначе, родительство стало более осознанным. Дети больше не воспринимаются как глина, из которой нужно вылепить, сделать человека, таким, как хочет того взрослый. Директивные и авторитарные методы все больше остаются в прошлом. В обществе возник определенный запрос – а ответ на него, оказалось, уже готов. В 90х годах Реджио-подход был признан лучшим в мире детских садов. Почему? Я думаю, все просто, этот подход для детских дошкольных учреждений позволяет жить тем самым учреждениям жизнью детей. Он подходит прежде всего им, самим детям, тем, для кого собственно все учреждения и были созданы. Более того, сам формат развития детей в демократичной атмосфере принятия разных мнений, гуманность, социальная солидарность, ориентир на права и свободы ребенка и родителей тоже – это европейский и современный подход, отражающий потребности нового общества. Реджио-педагогика действительно набирает обороты в России, и это не может не радовать. Это говорит о ракурсе нашего общества в целом на демократические ценности.

- А какие ценности и кто воспитывал в вас? Как думаете, что изменилось бы, если бы к вам применяли реджио-подход?

- Я совсем не детсадовский ребенок, если вы об этом. Все свое дошкольное детство я провела с любимыми бабушкой и дедушкой. От них я сполна получала и любви, и свободы, и внимания. С бабушкой мы готовили еду и всегда были откровенны как подруги, с дедушкой играли в шахматы, читали, рассуждали об истории. Моя мама была занята учебой, а потом работой, но при этом мы тоже были близки и ее отношение ко мне было скорее гуманным, чем директивным. Она очень много мне позволяла пробовать, никогда не заставляла против моей воли что-либо делать. И я сама решала, чем я хочу заниматься, в какой кружок ходить, делать что-то или не делать. Можно сказать, что какие-то принципы подхода ко мне в детстве вполне себе применялись. Конечно, если бы меня окружала итальянская эстетика и в целом позитивное окружение других взрослых, принимающих, искренне любящих всех детей, ценящих детство само по себе, и, если бы я имела такой богатый выбор материалов и мест для творчества, исследования и экспериментов, возможно, мой детский опыт был бы богаче. И я, может, гораздо раньше бы стала уверенным предприимчивым человеком, не потратив уйму времени и сил на то, чтобы доказать себе и всем окружающим, что я сама могу всего добиться в жизни.

- Кстати, о достижениях. Вы имеете непосредственное отношение к созданию Ассоциации Реджио педагогов в нашей стране. Расскажите, как живет сообщество.

- Изначально, опыт работы моего детского центра и мой личный педагогический опыт был по достоинству оценен коллегами, вдохновленными Реджио, в результате чего мы и организовали работу Ассоциации «Педагогическое сообщество «Реджио-подход». Я являюсь соучредителем этой ассоциации и членом организационного совета.

С коллегами мы уже организовали Международную конференцию по Реджио подходу в Москве с участием представителей итальянской ассоциации Reggio children из г. Понзано. Прошел первый фестиваль Реджио - вдохновленных пространств в городе Санкт-Петербурге, где я была спикером. Этот фестиваль показал большой интерес сообщества Реджио - вдохновленных педагогов к моему детскому центру Reggio space и к моему личному опыту реализации подхода. На экскурсию в мой детский центр пришло рекордное количество заявившихся участников, за два дня около 40 представителей детских центров, вдохновленных Реджио подходом. Было приятно и важно осознать большой интерес со стороны сообщества к моему опыту.

- Расскажите о своем детском центре. Он был первым в России?

- Не совсем. Но к открытию одного из первых я тоже имею непосредственное отношение: работала там ведущим педагогом, и, по сути, внедряла Реджио подход на практике. Через 2 года я приняла решение открыть уже свою студию “Reggio space”. Начинали мы именно как студия с группой неполного дня, сейчас это - полноценный детский сад и даже начальная школа для семейных школьников, где все, абсолютно все детали проработаны с любовью и уважением к личности ребенка, эстетически привлекательны, и дети это чувствуют и ценят. У нас нет большой “текучки”, как бывает в частных садах. К нам приходят, как правило, дети и родители знакомые с подходом или со мной лично как с педагогом, либо близкие друзья и родственники тех, кто ходил к нам и остаются надолго, растут вместе с нами.

- Чем ваши детский сад и школа отличаются от того самого, первого центра, где вы работали? И от остальных центров, которые сейчас открываются в разных городах России?

- Они сильно отличаются и, я вам больше скажу, абсолютно все Реджио-вдохновленные пространства отличаются друг от друга, и вместе с тем имеют похожую атмосферу. Нам ведь не спускают никаких программ “сверху” и стандартов, каждый руководитель реализует эту философию по-своему. У меня своя, можно сказать, авторская методика работы с детьми, которая основывается, безусловно, на философии Реджио подхода, но также, я использую Монтессори материалы и методику взаимодействия с ними, методы арт-терапии, другие игровые методы и подходы в педагогике и психологии - у меня ведь, помимо педагогического, есть высшее психологическое образование. Если вернуться в педагогику, то меня вдохновляют труды Выготского, Шалвы Амонашвили, Штайнера - их идеи также имеют отражение в моей работе.

- Вы говорили, что у вас часто бывают гости, педагоги из других учебных заведений, интересуются вашей работой. Каков характер этого интереса? Восхищаются или относятся со скепсисом?

- Сегодня, надо сказать, все больше и больше педагогов испытывают потребность что-то менять в своей работе, ищут новый опыт, подход для работы с современными детьми, которые сильно отличаются от тех детей, которые были, скажем 20 лет назад; для которых были созданы нынешние образовательные программы. Причем, отмечу: эти интересующиеся - не только педагоги частных садов, но и воспитатели государственных детских садов с большим желанием и готовностью что-то менять участвуют в конференциях и воркшопах, задают много вопросов и без всякого скепсиса, видят, наоборот, большой потенциал и актуальность внедрения подхода в систему образования. Конечно, у педагогов есть много вопросов и страхов относительно того, где начинается и заканчивается свобода ребенка; относительно правил, программ, работы с родителями. Внутри каждого из нас ведь сидит выпущенный из университета педагог, которого учили, как замотивировать ребенка, как его научить, заставить что-то сделать, а тут совсем другой ракурс. Требующий внутренней свободы, принятия и высокую степень доверия самому ребенку. Это вызывает опасения и беспокойства, нужно ли это родителям, нужно ли это системе образования, что из этого получится в итоге. И это не беспочвенные опасения.

- А как в других странах? Проще к этому относятся или тоже с опаской?

- В других странах - по-разному. В США, к примеру, очень распространены Реджио - вдохновленные сады и очень большая Ассоциация педагогов, которая существует уже десятки лет, репутация у таких садов высокая. В целом, в этой стране доступно применение в садах любой, даже экспериментальной программы, поэтому открыты возможности и для применения Реджио - подхода. Но эти сады, которые называются Реджио – вдохновленными, в Штатах специфичны, отличаются от итальянских, что не удивительно. Я замечала упор на распорядок дня, образовательные результаты и в целом на обеспечение безопасности детей. Меньше итальянской спонтанности, взаимодействия с природой, творческого вдохновения, что ли, которое витает всюду. Да и материалы для детей в Италии по большей части бросовые и природные, а в Америке, мне замечалось, много готовых игрушек и пособий. Этот подход подстраивается под требования конкретной страны, общества этой страны. Думаю, так же произойдет и в нашем случае.

- Какие прогнозы дадите относительно будущего Реджио-подхода? Какие есть личные планы и мечты?

- Думаю, он будет только развиваться, как и во всем мире. Гуманизацию общества и в частности родительства уже не остановить. Поэтому прогнозы самые позитивные.

В моих профессиональных планах организация Ассоциацией регулярных встреч членов итальянского сообщества Reggio children со всем педагогическим составом моего центра и не только, коллективные выездные стажировки в Реджио Эмилия и сады Италии. И в генеральном плане признание нашей Ассоциации сообществом Reggiochildren с планом последующего сотрудничества и сопровождения наших российских Реджио - вдохновленных пространств.

В предпринимательском плане скорее мечта – найти такое помещение, которое дало бы простор нашему центру, вместило бы и сад, и школу, и педагогический центр с возможностью организации выставок, стажировок, конференций. Помещение, которое по уюту, эстетике и местоположению не уступало бы нашему существующему пространству, с высокими потолками, огромными окнами, светлое и открытое, но при этом было бы расширено и имело бы свою территорию, окружающую его, выход в зеленый двор, к реке.

Еще есть мечта организовывать выездные семейные летние лагеря для практики и погружения в подход – в общем, много желаний и планов, и я не вижу причин не реализовать все это. Мы уже совершили невозможное, провели гигантскую работу, фактически, дав жизнь Реджио-подходу в России. А развитие – это уже процесс закономерный.