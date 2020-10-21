Эксперт спрогнозировал, какой будет смертность от коронавируса в России на пике нынешнего всплеска эпидемии

На сегодняшний день смертности от коронавируса в нашей стране самая высокая за все время эпидемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 21 октября, показатель смертности от коронавируса в нашей стране оказался самым высоким за все время эпидемии. За сутки погибли 317 человек. При этом заболеваемость продолжает расти, мы еще не достигли пика нынешнего всплеска эпидемии, отмечают специалисты. Когда он наступит и какой может оказаться смертность от COVID-19 в России на этом пике? По просьбе kp.ru проанализировал ситуацию и составил прогноз эксперт по общественному здравоохранению, профессор Артем Гиль.

Профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. Фото: sechenov.ru

- Сейчас мы видим второй сезонный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Летальность от COVID-19 (то есть процент умерших от числа зарегистрированных заболевших) с учетом данных Росстата за первые месяцы пандемии, с апреля по июнь, составляет 4,2%.

Чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, нужно учитывать инкубационный период коронавирусной инфекции, поведение населения - увы, оно пока не на высоте, отмечает эксперт. Еще один важнейший фактор — темпы прироста новых случаев заражения. В последнее время это в среднем 230 новых случаев в день.

Если сохранятся такие темпы и не будут усилены противоэпидемические меры с адекватным откликом со стороны жителей нашей страны, то к середине ноября число новых случаев инфекции может составить свыше 20 тысяч в сутки, считает профессор Гиль. Смертность от коронавируса при этом будет достигать свыше 840 случаев в сутки.

В то же время часть экспертов высказывает опасения, что нынешние показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 занижены. В том числе из-за недочетов тестирования – количество ложноотрицательных результатов мазков для ПЦР может достигать 30%. Плюс часть заболевших не обращается к врачам, а кто-то не может дождаться своевременного приезда медицинских бригад. Кроме того, есть проблемы с определением коронавирусной инфекции как причины смерти, из-за этого в статистику попадают не все случаи.

- Исходя из анализа этих обстоятельств, можно предположить, что в реальности показатели заболеваемости и смертности сейчас могут быть в 2 — 2,5 раза выше, - говорит Артем Гиль. - Тогда реальное число новых случаев инфекции в сутки к середине ноября может приближаться к 40 тысячам, а число смертей от COVID-19 достигать 2000 случаев в сутки.

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По данным международных исследований, наиболее низкие показатели летальных исходов у молодежи и детей, наиболее высокие – у людей старшего возраста.

До 10 лет — 0,01% умерших

10-39 лет — 0,2%

40-49 лет — 0,4%

50-59 лет — 1,3%

60-69 лет — 3,6%

70-79 лет — 8%

80+ лет — 14,8%

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