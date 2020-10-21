Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 21 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Минометчик армии НКО на позиции. Фото: REUTERS

ВЕСТИ ИЗ БАКУ

Минобороны Азербайджана сообщают об очередном захвате "военной техники, оставленной противником на поле боя при бегстве, а также уничтоженной подразделениями Азербайджанской Армии".

"21 октября около 12:00 еще один беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Армении, был уничтожен нашими подразделениями ПВО в направлении Горадиза. В результате действий, предпринятых азербайджанской армией в ходе боевых действий на Джебраильском направлении фронта, батальон 556-го полка Вооруженных сил Армении был выведен из строя", - сообщает пресс-служба военного ведомства и подтверждает захват села Черекен Джебраильского района.

Баку опровергает заявления Ереван о якобы сбитом азербайджанском военном самолете.

КАРАБАХ СООБЩАЕТ

В Минобороны Армении подчеркивают, что не "стоит верить заявлениям азербайджанских военных, которые сообщают о захвате вооружений, которых у армии Нагорного Карабаха и Армении никогда не было на вооружении".

"Азербайджан вновь нарушил гуманитарное прекращение огня и обстрелял гражданскую инфраструктуру города Мартакерта и окрестных деревень. В настоящее время бои местного значения на севере и юге линии фронта. Один самолет соперника потерпел крушение подразделений противовоздушной обороны в южной части," - сообщают последние данные о ситуации в Нагорном Карабахе в Минобороны Армении.

"За три недели наши соотечественники из 60 стран пожертвовали 4,5 миллионов долларов в Фонд "Страхования военнослужащих". Деньги, которые вы перечисляете, очень важны. это послужит нашим героям и их семьям, чтобы выплатить компенсации", - заявляет официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Министерство обороны Армении опубликовало списки убитых военнослужащих Азербайджана, которых удалось опознать по документам. В этом длинном списке 925 человек. .

Увы, но вместо предложенного Россией, США и Францией гуманитарного перемирия, за которым бы последовал обмен телами убитых и военнопленными, Баку и Карабах продолжают обмениваются артиллерийскими ударами, приумножая человеческое горе по обе стороны непризнанной границы.

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