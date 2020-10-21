Путин попросил бизнес вести себя хорошо даже в плохое время

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Обычно Владимир Путин участвует в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей лично, но эпидемия внесла свои коррективы и здесь. Поэтому перед участниками президент появился на экране установленного в зале монитора.

- Мы с вами регулярно встречаемся, чтобы обменяться мнениями по ситуации в экономике, обсуждаем проблемы, которые волнуют всё деловое сообщество и, конечно, вместе анализируем те задачи, которые требуют совместных усилий и государства, и бизнеса, - сказал Путин. - Компании, которые вы представляете, действительно являются системообразующими. И вы на своей деловой практике чувствуете те вызовы, с которыми сталкивается и национальная экономика, и глобальные рынки.

Глава государства охарактеризовал ситуацию в экономическом мире, как очень нестабильную. И основная причина этому лежит на поверхности.

- Процессы восстановления мировой экономики еще крайне неустойчивы, - заметил Путин. - Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами. Эпидемиологическая обстановка сложная. В России и во многих других странах растет число заболевших коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удаленный режим работы. Вводятся вынужденные ограничения в быту, в повседневной жизни людей, что, конечно, также сказывается на работе целых секторов экономики.

Президент попросил большой бизнес вести себя ответственно и действовать в этот момент вместе с государством, помогая стране пройти этот трудный период.

- В центре внимания всегда должна быть защита жизни и здоровья наших людей, - заявил Путин. - Это абсолютно ключевой посыл, из которого выстраивается вся наша работа в период эпидемии.