Опрос "КП": кто лучший футболист мира

Так кто же лучший футболист всех времен - Марадона, Пеле, Месси? Фото: EAST NEWS

23 октября лучшему футболисту мира всех времен Пеле исполняется 80 лет. А 30 октября 60-летний юбилей отпразднует человек, который лучше всех играл в футбол – речь, конечно, о Марадоне. Кто из них самый великий – споры идут годами и, похоже, не закончатся никогда.

Что уж тут говорить, когда даже сейчас никак не могут определить – кто лучший футболист современности – Роналду или Месси. Португалец пять раз признавался лучшим игроком года, аргентинец – шесть, и оба в строю...

А еще бомбардирские рекорды Роналду сравнивают с достижениями Пеле. У Пеле голов, конечно, больше, но когда это было, да и играл он в Бразилии, где забивать значительно проще... А у Месси статистика значительно лучше, чем у Марадоны, но до величия своего предшественника, который сделал Аргентину в 1986 году чемпионами мира, Лео явно не дотягивает.

Тем ни менее к юбилею Пеле еще раз решили провести опрос. Сразу оговоримся, что в него мы сознательно не включили легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина, ведь он для нас все равно самый-самый. Кроме того, Яшин единственный из голкиперов, кто признавался лучшим футболистом мира. И до, и после него «Золотой мяч» получали только полевые игроки. Кстати, 22 октября Льву Ивановичу исполнился бы 91 год, так что вспомнить великих футболистов самое время.