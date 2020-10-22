В России бум инвестиций: Стоит ли нести свои накопления на биржу?

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Число частных инвесторов на фондовом рынке растет с геометрической прогрессией. По последним данным, открыто почти 7 млн брокерских счетов. За 8 месяцев этого года прирост почти вдвое. С чего вдруг такой ажиотаж? Стоит ли забирать деньги из вкладов и нести на биржу? И каких правил должен придерживаться начинающий инвестор? Все это чиновники и эксперты обсудили в рамках «Деловой пятницы» на интернет-площадке радио «КП».

ОТКУДА ТАКОЙ АЖИОТАЖ

Объяснений для такого сильного роста числа частных инвесторов несколько. Во-первых, снижение банковских ставок. За неполные два года ставка упала почти вдвое – с 7,5 до 4,3% годовых (см. графику).

- Деньги должны работать. Если они просто лежат, то они тают. В этом году держать вклады на депозитах стало невыгодно. Поэтому надо их размещать в другом месте. Лучше всего это делать в инвестициях. Но в нынешних условиях главная задача – не приумножить капиталы, а сохранить их, - считает Игорь Дивинский, первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку.

Вторая причина – дополнительный налог на доходы с банковских вкладов. Он начнет действовать со следующего года. Государство будет взимать 13% с прибыли, заработанной на банковском вкладе (с суммы, превышающей миллион рублей). То есть, если у человека лежит в банке два миллиона рублей, а процентная ставка составляет 4% годовых, то со второго миллиона человеку придется вернуть государству 0,52% заработанной прибыли (то есть 5200 рублей).

- В числе новых инвесторов, безусловно, есть вкладчики, которые ищут новые возможности для заработка и попадают на биржу. Они переводят в инвестиции существенную часть накоплений, - говорит Валерий Скотников, начальник управления по работе с частными инвесторами Московской Биржи. – Но есть и другая категория инвесторов – это молодые люди до 30 лет. Они делают первые шаги и пока вкладывают немного. То ли потому, что небольшими деньгами разведывают новое для себя направление, то ли потому, что денег у них пока мало, а инвестиции им интересны.

Третья причина – появление налогового вычета. Если открыть индивидуальный инвестиционный счет, то можно получить обратно от государства 13% от вложенных средств. Несмотря на резкий рост числа частных инвесторов, закрывать возможность получения налогового вычета в Минфине не планируют.

- Что касается прироста физических лиц на фондовом рынке - это огромный успех и в чем-то даже везение. Сошлось много разных факторов, и мы этому безумно рады. Развитие рынка капитала – одна из важнейших задач, поскольку эффективнее этого рынка в перераспределении средств в экономике ничего пока нет. Поэтому мы всячески поддерживаем развитие фондового рынка, - заявил Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина России.

И наконец, еще один фактор, повлиявший на поведение инвесторов, - инвестировать на бирже стало просто и понятно. У крупных игроков рынка появились удобные мобильные приложения, где покупать акции, облигации, фонды и другие биржевые инструменты стало легко и быстро.

ЧТО, ЕСЛИ НЕ ВКЛАД

Правда, в отличие от банковских вкладов, инвестиции пока не так хорошо знакомы большинству населения. Акций, облигаций, биржевых фондов – тысячи. Глаза разбегаются как у сельского жителя в гипермаркете. На что обращать внимание при выборе? И есть ли какие-то консервативные инструменты, которые позволят получить доход выше, чем в банке, но при этом не слишком рисковать?

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- Следующей ступенькой после депозита может быть именной сберегательный сертификат. Его суть заключается в том, что вы также открываете вклад. Он застрахован Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1,4 миллиона рублей. Но это не обычный депозит, он удостоверяется сберегательным сертификатом. Процент по нему зависит от динамики акций крупной компании. В нашем случае - Сбербанка. Сертификат срочный – на 1 или 3 года. Если акции Сбербанка за тот или иной период вырастут более чем на 15%, то инвестор получит 6% годовых. Доходность при позитивном сценарии в полтора раза выше, чем по текущим ставкам обычных депозитов в банках, - рассказал Андрей Бершадский, директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций».

По его словам, аналитики «БКС Мир инвестиций» оценивают значительный потенциал роста акций Сбербанка на горизонте от 1 года. Поэтому вероятность получить высокую доходность очень большая. При этом, даже если стоимость акций Сбербанка упадет, то инвестор все равно получит гарантированный доход – 2,2 или 2,8% годовых (в зависимости от срока).

Еще один вариант, который хорошо подходит как начинающим, так и опытным инвесторам, – это паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Их суть в том, что частный инвестор покупает частичку фонда (пай). А управлением занимаются профессионалы, которые отбирают в портфель фонда наиболее инвестиционно-привлекательные активы с точки зрения соотношения риска и доходности. Особенное внимание сегодня привлекают валютные ПИФы, поскольку они позволяют защититься от девальвации рубля и при этом рассчитывать в долгосрочном периоде на более высокую доходность по сравнению со вкладами в валюте.

- Ставки по самым консервативным по риску инструментам сбережений - банковским вкладам в долларах и евро - сейчас околонулевые или даже отрицательные. Для того чтобы предоставить как консервативным, так и более агрессивным (по аппетиту к риску) сберегателям дополнительные к валютным депозитам в банках инструменты долгосрочных сбережений, мы в «БКС Мир инвестиций» запустили в прошлом году линейку валютных ПИФов. Во всем мире это норма – делать долгосрочные инвестиции через фонды, где есть профессиональные управляющие, которые следят за рынком гораздо больше, чем розничные инвесторы, - поясняет Андрей Бершадский. - К примеру, один из наших фондов инвестирует в облигации корпораций развивающихся рынков. Их среднегодовая доходность за последние 15 лет – это 8% годовых в долларах.

РИСКИ ЕСТЬ ВСЕГДА

Главное отличие инвестиций от банковских депозитов – в наличии риска. Он может быть разным для разных инструментов. Где-то минимальный, а где-то – максимальный.

- Инвестиции - это не только прибыль. И чем раньше начинающие инвесторы это поймут, тем будет лучше. И хотя финансовая грамотность населения растет, она пока еще недостаточная, - считает Олег Кузнецов, главный советник ректора Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор.

- Частая проблема. Люди смотрят на рынок как на возможность быстро заработать. Мол, я смогу за счет волшебства биржи приумножить свой капитал, - говорит Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. – Мы часто слышим истории о том, как кто-то очень много заработал. Но при этом не слышим истории, как кто-то за вечер потерял 20% портфеля (потому что об этом не принято рассказывать). Чтобы не разориться и не разочароваться в фондовом рынке, нужно помнить о рисках. Волшебства здесь нет.

По мнению экспертов, перед тем, как начать вкладывать деньги на бирже, желательно изучить хотя бы азы инвестиций и нюансы тех инструментов, в которые человек собирается вложить деньги.

- Покупка акций – это событие, равносильное свадьбе. Прежде – досконально изучи. Если ничего не понимаешь в этом, зачем обрекать себя на такой риск? – считает Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan.

По его словам, начинающим не стоит увлекаться трейдингом. Инвестиции требуют вдумчивости и несуетливости.

- Нас радует тенденция увеличения частных инвесторов, но мы беспокоимся, чтобы не навредить самим себе. Если мы вдруг создадим плохую репутацию для рынков капитала, то потом вернуть хорошую будет сложнее. Поэтому мы призываем всех участников рынка сдувать пылинки с инвесторов – физических лиц. Относиться с любовью и уважением, а также с точки зрения их долгосрочных интересов, - призвал Иван Чебесков.

По его словам, защита прав частных инвесторов сейчас стоит приоритетным вопросом и для Минфина, и для Центробанка. Но правильно соотнести риск и доходность – дело каждого конкретного инвестора.

Как снижаются ставки по депозитам (% годовых)