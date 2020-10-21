Соперник Нурмагомедова перед боем выбросил свой чемпионский пояс, потому что хочет такой, как у Хабиба

Стивен Гейджи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За три дня до боя Хабиба Нурмагомедова против Стивена Гейджи в Абу-Даби прошла пресс-конференция с участием двух бойцов. Встреча с журналистами состоялась в спокойной и доброй атмосфере. Тут нет Конора Макгрегора - ирландский грубиян стал хорошим папой и больше не ругается на камеру, попивая виски. А Гейджи и Нурмагомедов относятся друг к другу довольно уважительно.

- Да, бывают такие поединки без грязи и хейта. Они уважают друг друга и понимают, насколько большой это поединок. Когда я общался с прессой, сейчас это самый большой бой. Но об этом поговорим после турнира, - говорит глава UFC Дэйна Уайт. И продолжает, говоря, что Нурмагомедов помогает промоушену собирать высокие рейтинги:

- Хабиб - это одна из самых больших звезд UFC, его будут смотреть всегда. Хабиб сгенерировал более 200 миллионов просмотров. Хабиб - номер 1 в игре UFC по числу игроков его профилем. Но здесь сидит Гейджи, который считает, что у него есть нужный для боя с Хабибом стиль.

- Хабиб, здесь на тебя оказывается давление. Причем больше, чем в Лас-Вегасе.

- Да, это всегда сложно. Гонять вес, дополнительное давление. Для меня это особенное время - драться в Абу-Даби, без фанатов, это будет немного сложно.

- Хабиб, скажи, с кем хотел б следующий бой провести?

- Не люблю говорить об этом. Надо сфокусироваться на Гейджи, а не на том, что произойдет завтра. Что будет дальше - спрашивайте у этого парня, Дэйны Уайта. Давайте сейчас поговорим о Гейджи.

- Что сможешь сказать про своего соперника, Стивен?

- Он уверен в том, что он делает. И делал это много раз. Я готов к тому, то он может меня измотать. Но я всегда выступаю на максимуме, когда наступает момент. Продержусь столько же, сколько и он. Не важно, тренируешься ты с врагом или другом, всегда важна тренировка.

- Можешь сказать, как пройдет бой, Дэйна? - спросили уже у Уайта.

- Все возможно. Никто не знает, и именно это делает поединок уникальным. Сколько раундов проиграл он? Хабиб подходит не только к статусу лучшего в весовой категории, но и - лучшим вообще в мире UFC. Мы часто говорим о том, чего добился Джон Джонс, но посмотрите на этого парня.

- Стивен, можешь сказать, какие ошибки допускает Хабиб?

- Я не смотрел боев Хабиба. Когда получил его в соперники, то не смотрел его поединки. Он никогда не дрался с тем, кто умеет бороться. А это - я. Я не позволю ему прижать к сетке. Если он хочет схватить меня, то я в любой момент буду готов причинить ущерб.

- Джастин сказал о борьбе. Как можешь прокомментировать его слова, Хабиб? Ты ведь славишься как эксперт в этом вопросе в UFC.

- В чем разница между дагестанской и американской борьбой? Мы знаем оба как бороться, но что насчет того, что бороться 25 минут? Если я попытаюсь повалить соперника, то буду делать это весь вечер. Я закончил бои с большим числом хороших соперников. Я думаю, победить такого, как Гейджи, значит очень много для моего наследия. Готовлюсь к тому, чтобы повалить его 100 раз. Стивен, будь осторожен с моим джебом.

- Веришь, что у Гейджи есть особый настрой перед боем?

- Он и Конор - наиболее опасные соперники в 1 раунде. Но во 2 и 3 раунде - они становятся попроще и легче.

- Делает перенос Олимпиады и все в 2020 году этот бой больше, Джастин?

- Я не должен был быть здесь, но я победил Тони Фергюсона. Я забрал его душу! Это очень важно для меня и моего штата Аризона.

- Что это меняет для тебя тот факт, что сюда приехали твои родители?

- Мой отец ушел год назад на пенсию, он работал 37 лет. А моя мама уйдет на пенсию, когда прозвенит гонг. И они никогда не путешествовали заграницу. Каждый цент они вложили в меня. И когда другим детям покупали подарки, мы ехали в зал. В октагоне я буду слышать только своего тренера, но я рад тому, что они здесь.

- Хабиб, как думаешь, сможешь приблизиться по уровню к Али или Тайсону?

- Мохаммед Али - на другом уровне, Майк Тайсон - чуть на другом. Когда я рос, то смотрел на них. Не думаю, что смогу приблизиться к ним. Посмотрим, как будет все в будущем.

После окончания пресс-конференции состоялась дуэль взглядов, а когда же пришло время общей фотографии с чемпионскими поясами, то дерзкий американец решил поиграть на публику. Он отказался фотографироваться со своим поясом временного чемпиона UFC. И отбросил его в сторону, показав пальцем - хочу такой, как у Хабиба!