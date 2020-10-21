«Источников финансирования нет»: государство снова отложило выплаты по советским вкладам

Выплаты по советским вкладам опять отложили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Госдумы поддержали перенос выплат по советским вкладам. Такое решение власти исправно принимают с 1995 года, когда признали деньги, оставшиеся на сберкнижках в момент распада СССР внутренним долгом. Признать-то признали, но отдавать его не торопятся.

- К сожалению, мы вынуждены этот законопроект поддержать, - заявил с трибуны Госдумы зампред комитета по финансовым рынкам Мартин Шаккум.

Хотя в прошлом году народные избранники рекомендовали Минфину хотя бы разработать законопроект, в котором было бы прописано, как людям будут компенсировать сгоревшие на сберкнижках деньги. Пока этот документ не готов.

Справедливости ради отметим, что речь идет об очень больших деньгах. Дело в том, что власти в свое время пообещали вернуть деньги с учетом инфляции и деноминации – ведь после всех пертурбаций 90-х вклады народа фактически обесценились.

- Если в ценах 1991 года суммарный объем вкладов составлял порядка 355 млрд рублей, то в сегодняшних ценах это порядка 48 трлн рублей, - привел цифры депутат Алексей Изотов.

Эта сумма больше накопленной в Фонде национального благосостояния заначки (13,3 трлн) и даже превышает золотовалютные резервы России (45,09 трлн). Причем она растет: за счет инфляции чем дольше чиновники и депутаты откладывают решение вопроса, тем больше становится сумма долга.

- С учетом сокращения доходов и роста расходов федерального бюджета из-за пандемии коронавируса, источников погашения этого долга нет, - признал депутат Изотов.

Правда, не все государевы мужи согласны с терминами.

- Эта сумма не является долгом, - заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. – По большому счету, это наша с вами добрая воля по отношению к гражданам. Вопреки расхожему мнению, государство эти деньги не конфисковывало. В 90-е произошла потеря их потребительской стоимости. Вот ее мы и стараемся компенсировать.

При этом из бюджета каждый год тратят 5-10 млрд рублей на компенсации по вкладам. Эта схема, которая не учитывает деноминацию и инфляцию. Сумму вклада умножают на коэффициент возраста (3 для рожденных до 1945-го, 2 – для тех, кто родился позже) и на коэффициент, зависящий от даты закрытия вклада (1 – если вклад закрыт позже 1996 или открыт до сих пор). В итоге за 5000 советских рублей можно получить примерно 10 тысяч нынешних российских.

СПРАВКА «КП»

Накопления миллионов россиян, хранившиеся в банке, обесценились в 90-е: тут и денежная реформа Павлова, и гиперинфляция, доходившая в 1992 году до 2500%, и заморозка вкладов. В 1995 году президент Ельцин подписал закон «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», который гарантировал сохранность денег, внесенных на сберкнижки до 20 июля 1991 года. Но с тех пор выплаты по вкладам откладываются каждый год.

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