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Борис Корчевников показал предсмертное фото протоиерея Димитрия Смирнова

Телеведущий трогательно простился со священником
Ольга ЛИБГАРДТ
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Борис Корчеввников показал предсмертное фото Димитрия Смирнова.

Борис Корчеввников показал предсмертное фото Димитрия Смирнова.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Смерть протоиерея Димитрия Смирнова, скончавшегося 21 октября в возрасте 69 лет, никого не оставила равнодушным. Священник долгие годы возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Он был одним из самых заметных пастырей и проповедников. Борис Корчевников в память об усопшем опубликовал его фото.

Борис Корчеввников показал предсмертное фото Димитрия Смирнова. В кадре священник сидит в инвалидном кресле и машет рукой, словно прощаясь. Фотография была сделана во время посещения Смирновым Главного Храма вооруженных сил. "Последнее", - подписал снимок телеведущий.

Близкие отца Димитрия говорят, что он был необычайно жизнелюбивым человеком. Отличался проницательностью, каждого словно видел насквозь, каждому старался помочь.

Несколько месяцев священник назад перенес коронавирус, а в конце сентября попал в больницу из–за обострения хронических болезней. О батюшке-богослове, настоятеле восьми храмов и основателе нескольких приютов скорбит отец Федор (Лукьянов), с которым они были по-братски близки.

"Он был пламенным проповедником, очень добрым и сердечным человеком. Не все знают, что отец Димитрий также окормлял несколько детских приютов. Он дал жизнь и вернул любовь очень многим деткам-сиротам. Помог им вырасти, встать на ноги. Все они стали верующими людьми. Отец Димитрий создал большую христианская семью. Он, наверное, был самым многодетным священником во всей Москве", - цитирует сайт mk.ru отца Федора.

Смирнов упоминал, что у него одна дочка и еще 50 сирот, которые для него тоже родные. Дочь батюшки, Мария, стала кандидат филологических наук, преподавала в МГУ немецкий язык, немецкую историю и литературу, а также помогала отцу с младшими детьми в одном из его детских домов. "Сейчас у всех прискорбное чувство от расставания, но батюшка нам передал свое упование на Бога. Он уже ждал этой встречи и в последние дни говорил об этом. И поэтому от всех православных верующих мы просим о нем святых молитв", - поведал отец Федор.

Кстати, прадед отца Димитрия, протоиерей Василий Смирнов, был прославлен Церковью в лике святых как священномученик. Но его самого в вере не воспитывали. Как вспоминал отец Димитрий, в 15 лет он сам пошел в церковь и остался навсегда. Его нередко критиковали за категоричность суждений и провокационные высказывания. Но, как говорят близкие, так он хотел достучаться до совести каждого, заставить прислушаться к нему. За его плечами было более 40 лет священнического служения.

Отметим, отпевание протоиерея пройдет в храме Христа Спасителя 23 октября. Священнослужителя отпоет управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

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