«Меня с детства презирали, что я ребенок педофила»: сын светлоградского маньяка дал первое интервью

Иван Панченко на протяжении десяти лет заманивал в свою землянку девочек, где насиловал их и убивал. Фото: Youtube

Серийного убийцу Ивана Панченко из Светлограда (Ставропольский край) осудили в 2008 году. В настоящее время он отбывает пожизненный срок в известной колонии «Полярная сова». На протяжении десяти лет (с 1998-го по 2008-й) он заманивал в свою землянку девочек, где насиловал их и убивал. Выжить удалось только одной жертве – 11-летней школьнице Маше. Истерзанную и закованную в ошейник, ее вовремя нашли. А первой Панченко убил младшую сестру собственной жены.

Пока шло следствие, ни раз звучал тезис, что как минимум двоих девочек к отцу-убийце привел его сын – на тот момент ему было 9 лет. В новом документальной фильме о Панченко «Земляной дьявол. Дело светлоградского маньяка» (Premier) Иван Панченко-младший, который все эти годы живет с клеймом пособника педофила, рассказал свою версию произошедшего.

«Говорят, что я заманивал девочек и приводил к отцу. Нет, такого не было, -утверждает сын осужденного маньяка. - Я свое детство помню от А до Я. Меня всю жизнь презирали, что у меня отец такой плохой, что я сын педофила. Я переступал этих людей, шел своей дорогой».

Вместе с тем Панченко-младший далек от отречения от родителя: «Отец всегда будет отец. Я благодарен ему за то, что он меня на это белый свет произвел. То, что он сделал, для меня большая рана. Если бы представилась возможность, я бы встретился с ним, посмотрел в глаза, и спросил, почему и зачем он это сделал». Панченко-младший женат, у него двое детей.

В фильме о страшных преступлениях педофила рассказывают мать одной из замученных девочек, а также бывший оперуполномоченный ОВД Роман Деньщик, работавший на месте преступления. От его воспоминаний и сегодня волосы дыбом: «Комната была в красный материал обшита, был топчан, на нем лежал макет обнаженной женщины с разрисованными губами, с грудью. Нашли лаз в подземелье, там обнаружили несовершеннолетнюю с ошейником на шее, привязанную ремнем безопасности от автомобиля к стене. Она была заплаканная, в состоянии шока. Где вторая девочка - она не знала, сказала, что дядя ее отвел ночью. В огороде обнаружили свежевскопанную грядку с посаженными деревьями. Оттуда достали сахарный мешок, в нем была девочка...»

Фильм о маньяке Панченко вышел в рамках цикла «Прирожденные убийцы». Ранее уже вышли фильмы о «русском Наполеоне» - питерском доценте Соколове, который убил и расчленил любовницу-аспирантку, и о так называемом «тулунском маньяке».