Яндекс.Еда обнуляет комиссию на заказы из ресторанов навынос

В период пандемии коронавируса и роста числа заболевших Яндекс.Еда вместе с Федерацией рестораторов и отельеров России разработала программу поддержки кафе и ресторанов, чтобы они могли продолжить безопасную работу в условиях ограничений из-за пандемии. Сервис объявил об обнулении комиссии на заказы с собой. На помощь ресторанам потратят до 120 миллионов рублей. Меры поддержки будут действовать с 26 октября по 31 декабря во всех городах, где работает сервис.

На помощь в сложный для предпринимателей период могут претендовать независимые рестораны и сети, в которые входит не больше трех заведений. Опция заказа навынос у кафе, которые попадают под эти критерии, появится автоматически.

Воспользоваться опцией могут не только действующие партнеры, но и новые заведения, которые только собираются подключиться к сервису. Для этого им нужно заполнить специальную заявку. Процесс подключения оперативный, занимает всего несколько часов. При желании рестораторы в любой момент смогут отказаться от услуги.

Сейчас, когда многие регионы начали вводить ограничения на посещение тех или иных заведений, не разрешают собираться компаниями и посещать места массового скопления людей, возможность заказа любимых блюд на вынос как нельзя кстати.

— Последний месяц, когда снова стало увеличиваться число заболевших ковидом, мы с женой предпочитаем брать еду в любимых ресторанах на вынос или заказываем доставку на дом. Пока было тепло, устраивали пикники на природе, когда похолодало – отдыхаем дома. Лишний раз не хочется посещать места с большим количеством посетителей. Но возможность заказа навынос и курьеры очень выручают, — считает житель Москвы Евгений Потапов.

Возможность самовывоза выгодна не только посетителям, но и рестораторам. Это поможет не потерять прибыль и клиентов во время пандемии, не сокращать персонал и сохранить его зарплату, обеспечить в залах соблюдение дистанции между посетителями, минимизировать контакты межу клиентами и персоналом, оптимизировать логистические затраты.

Кроме обнуления комиссии Яндекс.Еда поможет ресторанам с раскруткой. А именно предоставит возможность бесплатно завить о себе, размещая рекламу в течение недели на приоритетных местах выдачи в приложении сервиса. Даты размещения рестораны могут выбрать на свое усмотрение. Но есть нюанс — у действующих партнеров сервиса рейтинг должен быть не ниже 4 баллов. Для только что подключившихся партнеров могут сделать исключение, если они соответствуют необходимым требованиям.

ВАЖНО

Помимо экономической поддержки Яндекс.Еда и Федерация рестораторов и отельеров России договорились об усилении мер безопасности. В целях предосторожности рестораторы снова начнут измерять температуру курьерам. Кроме того, курьеры и работники ресторанов смогут бесплатно сделать прививки от гриппа. Все доставщики работают в масках и перчатках и оснащены средствами дезинфекции.Заказы навынос в заведениях передаются клиентам бесконтактно. Такое же правило действует при выдаче заказов курьерам и доставке их по городу.

— Соблюдая простые правила безопасности, заведения смогут продолжить работать и обслуживать клиентов, не уходя на карантин, — уверен президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

КОНКРЕТНО

Опция заказа еды навынос доступна в мобильных приложениях Яндекс, Яндекс Go и Яндекс.Еды.