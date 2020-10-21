Михалков рассказал, как Андропов разрешил фильм «Родня»

Режиссер Никита Михалков празднует 75-летие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ко дню рождения Никиты Михалкова, которому 21 октября исполнилось 75 лет, канал «Дом кино» подготовим ретроспективу работ мастера. И сам режиссер в связи с эти немного рассказал о своем творчестве.

«Я всю жизнь снимал одну и ту жу картину»

Если говорить про профессию, моё отношение к ней и про то, чем я всю жизнь занимался, то у меня ощущение, что вне зависимости от жанров и тем моих фильмов, я снимал всю жизнь одну и ту же картину. Я всегда снимал о любви. И это необязательно любовь мужчины и женщины, это любовь как таковая. Любовь, как единственная непреходящая субстанция. Любовь, как отношение к миру, к жизни. Как ощущение жизни. Может быть, это звучит пафосно, но по большому счёту, если взять картины «Свой среди чужих, чужой среди своих» или «Неоконченная пьеса для механического пианино», или «Раба любви», или «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», или «Пять вечеров» — это всё картины про любовь. И «Утомлённые солнцем» — это тоже про любовь! И «Урга — территория любви» — про любовь! Меня ничто так не интересует и не заставляет волноваться и хотеть об этом говорить, как вот это всеобъемлющее ощущение любви к жизни, к миру, к любви как таковой.

Никита Михалков и Надежда Михалкова в фильме "Утомленные солнцем" Фото: кадр из фильма.

«Кино - это вещи»

Я счастливый человек в том смысле, что с моих картин начинали свою творческую жизнь замечательные артисты, которые стали «золотым фондом» нашего кинематографа. Я не отношу это на свой счёт, но это очень приятно, когда ты начинаешь работать с никому не известным человеком и работаешь с ним с наслаждением: одну картину, две, может быть три, а потом, через какое-то время, через годы, вдруг ты видишь, что человек вырос в большого артиста, большого художника. Это вдохновляет и даёт ощущение гордости, удовольствия и удовлетворения.

Конечно же, кино — это вещи. Это у писателя есть компьютер, ручка, бумага, карандаш и он сам, его мысли, его чувства, его образы, его воспитание, его образование и так далее. У художника есть холст, краски и так далее. Кино — это синтетическое искусство, которое зависит не от одного тебя. Хотя, конечно же, за всё в конце концов отвечает режиссёр. У нас была такая шутка, когда ещё был Госкино, что плохой фильм снял режиссёр, а хороший фильм снял министр кинематографии. Когда мою картину «Родня» совершенно там… я получил 117 поправок. Там ух, что творилось! И мы 70 с лишним из них вынуждены были сделать для того, чтобы она вышла на экран. Она получила четвёртую категорию. Андропов посмотрел картину и позвонил Филиппу Тимофеевичу Ермашу, министру кино, и сказал: «Филипп, хорошую картину ты сделал», и мы тут же получили первую категорию, вышли на экран и всё пошло, всё покатилось. Мы очень во многом зависели от семейного просмотра на дачах за высоким забором. Несмотря на то, что ты отвечаешь, ты зависишь от тех, кто рядом. Это Александр Адабашьян — он и художник, и сценарист, и актёр, который снимался в наших картинах. И режиссёр он сам…Это Паша Лебешев — это замечательный оператор, действительно такой бесстрашный оператор, с точки зрения риска, на который он шёл. Это Вилен Калюта, с которым мы сняли несколько картин. Даже если твоя воля играет решающую роль, всё равно, если нет общего взгляда в одну сторону, если нет общего камертона, отношения к картине в целом или к каждому эпизоду в отдельности, то это невозможно.

Нонна Мордюкова в фильме "Родня" Фото: кадр из фильма.

«Сергеич, это кино!»

Я вообще считаю, что атмосфера — это самое главное и на сценической площадке, и в кино. Без атмосферы, без общего дыхания, без температуры общей, я вообще не представляю, как можно снимать кино. Нет разделения творческая группа — это режиссёры, актёры, художник, оператор и так далее. И техническая группа: ассистенты, осветители. Это единый организм. И только в этом случае это может доставлять удовольствие.

Один из самых дорогих для меня комплиментов был, когда бригадир-осветитель, мы сняли какой-то эпизод, и он ко мне подошёл и сказал: «Сергеич, это кино!». Когда это говорит человек, который беспрерывно находится на площадке, с разными режиссёрами, в разных группах, на разных картинах, и он может сравнивать одно с другим. Когда он тебе это говорит, это, честно, дорогого стоит этот комплимент.

Что меня уберегает — я абсолютно не чувствую груза сделанного. Не знаю, как это объяснить. То есть это не значит, что я не люблю своих картин, я люблю их. Это моя жизнь. Каждая из них — это реальная жизнь, это здоровье, это отношения, это страсть и это всё что угодно. Но я не чувствую за собою этого рюкзака сделанного. Да я сам смотрю картину свою, думаю: «Нифига себе, как мы придумали здорово». Честно абсолютно. И восхищаюсь иногда тем, как мы сработали. Но я не чувствую веса. Того веса, который может позволить тебе сказать: «Ты кто такой вообще? Ты как со мной разговариваешь? Ты знаешь кто я? Ты видел мои?» и так далее. У меня нет этого ощущения абсолютно. Для меня каждая картина — это страсть пока делаешь, и потом ты смотришь её улетевший уже к зрителям и куда-то в небеса, и ты от неё оторван. Ты можешь про картину рассказывать пока ты её не снял, ты можешь про неё рассказать, когда ты её снимаешь, ты можешь сказать про неё сразу, когда ты её снял. А потом… Я даже и не знаю, что сказать. Она есть, и всё.

Никита Михалков в фильме "Сибирский цирюльник". Фото: кадр из фильма.

«Начинай новую картину»

Я вообще считаю, что лучше картину смотреть и оценивать, нежели слушать режиссёра, который будет про неё рассказывать, как бы навязывая тебе свою личную оценку того, что он сделал. Это помогало мне всю жизнь уберегаться от обид, от ощущения оскорблённого честолюбия. Конечно, это обидно, когда тебе хамят. Бывает обидно ещё, когда тебе говорят, что можно было бы сделать так, и это было бы лучше. И ты сознаёшься, что это, наверное, было бы лучше. Жалко, конечно. Но всё равно это твоя ошибка, и ты за неё сам отвечаешь, и она будет для тебя поводом, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Но внутренне, я думаю, что определённого рода секьюрити, защита души своей, сущности своей, для меня заключалась в том, что я никогда, у меня даже не возникало мысли сказать: «А ты кто такой?». Когда тебе хамит какой-то человек, это естественное желание спросить у него кто он такой, чтобы тебе хамить. Но по большому счёту мериться сделанным с кем бы то ни было, у меня никогда не было никакого желания, потому что я всё время работал. Меня спас Ежи Кавалерович, замечательный режиссёр польский, который приехал на фестиваль в Москву, и я показал ему «Свой среди чужих, чужой среди своих», и он сказал: «Это прекрасная картина, мне нравится. А что ты будешь делать дальше?». Я ему говорю: «Не знаю, сейчас поеду с фильмом по стране показывать, и он говорит: «Ничего не делай, начинай новую картину». Я говорю: «Как? А слава? А девушки? А как это?». Он говорит: «Начинай новую картину. Я потерял много лет. Я снял замечательную картину «Поезд», и потом очень боялся сделать хуже. Я всё время пересматривал её, искал сценарии. Я боялся сделать хуже, я терял время. Я начинал комплексовать. Мне казалось, что я уже ничего такого не сделаю. Начинай новую картину». И я его послушал. Почти сразу мы начали снимать «Рабу любви». Чтобы я мог сесть на стул и само удовлетвориться собственной значимостью — у меня на это времени не было.

Никита Михалков в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" Фото: кадр из фильма.

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