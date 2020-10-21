Виктор Медведчук: Украина теряет порядка $20 миллиардов в год из-за введенных Россией санкций

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

...Правда, разговор этот проходил в режиме видеоконференции, которая почему-то не сразу и включалась, не было звука. А сам известный украинский политик в это время находился на территории Ильичевского судостроительного завода (это Одесская область).

- На сегодняшний день, с учетом того, что грузообороты фактически снизились и приближались к нулевой отметке, умирает Ильичевский порт, - с горечью в голосе говорил Медведчук.

Организаторами этого очень нужного нашим странам (Украине - особенно) «круглого стола» - по вопросам торгово-экономического сотрудничества - стали Торгово-Промышленная палата (ТПП) России и Ассоциация «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой».

Открывая очно-заочную встречу (а некоторые украинские политики все же приехали в Москву), президент ТПП РФ Сергей Катырин напомнил о том, что есть поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина - по поводу того, что санкции надо снимать. И это движение однозначно должно быть двусторонним.

- Мы помним историю этих санкций, - вещал из Одессы Медведчук. - Санкции были введены Россией как ответные - в адрес того, что Украина присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России... Та проблема, которая возникла, и та проблема, которая фактически уничтожает сегодня экономику (Украины. - А.Г.), она является очевидной. Владимир Владимирович (Путин. - А.Г.) в разговоре сказал, что в любом случае Россия может пойти на такой шаг одностороннего снятия санкций с определенного количества предприятий. Но надо уже сегодня готовиться к тому, что эти санкции будут сниматься с двух сторон.

Санкционная политика, которая вводилась как якобы экономический регулятор наказания, она не получила положительного опыта ни для одной из стран.

- Могу сказать, - заметил Медведчук, - что санкции в отношении Украины являются более тяжкими и повлекли крайне отрицательные результаты для экономики нашей страны. Потому что в наше время экспортный потенциал продукции Украины – это в первую очередь Российская Федерация и страны СНГ. После введения ответных санкций, мы фактически потеряли такую возможность. Сложилась ситуация, когда, с одной стороны, мы не нарастили экспорт в страны Евросоюза, а в другом случае, в другой ситуации - мы потеряли около 20 миллиардов в год экспортного потенциала реализации выручки нашей продукции на территории Российской Федерации и стран СНГ. То есть, результат на сегодняшний день очевиден. Этот результат свидетельствует о том, что без радикального изменения экономического курса нашей страны мы не можем двигаться вперед...

...Разговор этот решено продолжить. (А затем уже заняться и конкретными делами?)

А главные задачи такие:

- Восстановление двустороннего торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей.

- Взаимодействие приграничных регионов двух стран.

Продолжение следует.

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