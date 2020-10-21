Хор Турецкого и Soprano создали музыкальное послание Армении и Азербайджану

Знаменитые коллективы Михаила Турецкого Хор Турецкого и Soprano объединились, чтобы призвать страны к миру Фото: Кадр видео

Знаменитые коллективы Михаила Турецкого Хор Турецкого и Soprano объединились, чтобы исполнить всем известную песню Аркадия Островского на слова Льва Ошанина «Солнечный круг».

Артисты спели знаменитую композицию на трех языках - армянском, азербайджанском и русском.

По словам исполнителей, «Солнечный круг» стал музыкальным посланием мира, призванием к дружбе народов, конфликтующим сейчас в Нагорном Карабахе.

От идеи до записи прошла всего пара дней. Артисты под руководством носителей армянского и азербайджанского языка выучили текст и почти сразу записали песню.

Съемки проходили на одной из московских крыш. Погода в это время менялась едва ли не ежеминутно. Серое небо озарялось проблесками солнечных лучей и обратно становилось хмурым.

Однако ближе к финалу песни, сквозь тучи стали пробиваться смелые лучи света. Все увидели в этом добрый знак.

- Большинство из наших артистов – выходцы из Советского Союза, - говорит Михаил Турецкий, Народный артист РФ, основатель и руководитель коллективов. – Нам небезразлично происходящее сейчас в Азербайджане и Армении. Это очень близкие для нас народы. Наше видео идет от души. И я уверен, что нас услышат в космосе!

Видео вовсю собирает лайки и комментарии пользователей Youtube. Большинство зрителей благодарят Хор Турецкого и Soprano и надеются, что конфликт в ближайшее время благополучно завершится.