Путин выпил с Михалковым через телевизор

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с режиссером Никитой Михалковым в день его 75-летия. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Несколько лет назад Владимир Путин приезжал в гости к Никите Михалкову на празднование 100-летнего юбилея его отца - знаменитого поэта Сергея Михалкова. Несомненно, он приехал бы и на 75-летие Никиты Сергеевича, но пандемия смешала планы всем. Поэтому поздравлять юбиляра президенту пришлось по видеосвязи.

- Я вас надолго не задержу, у вас сегодня наверняка будет сложный день, - понимающе кивнул Путин. - Но не могу не поздравить вас – даже хотя бы в такой форме, модная сегодня форма онлайн.

Президент пожелал актеру и режиссеру здоровья и творческого долголетия, а в ответ получил небольшую лекцию о международном положении и... подарок.

- Я хочу подарить вам китайскую поговорку, она очень помогает, - сказал Михалков. - «Кидай в меня грязь, кидай в меня камни. Я река». Вот и мы должны быть такой рекой.

Свой подарок Путин уже подарил утром, когда подписал указ о награждении режиссера звездой Герой Труда России.

- И хотя рабочий день еще не кончился, но чисто символически хочу поднять этот бокал, - президент протянул руку куда-то за экран, и в ней оказался бокал с шампанским.

- Я тоже проделаю этот фокус, - отреагировал Михалков, и в его руке тоже оказался фужер.

И оба пригубили каждый свой напиток за юбилей режиссера.