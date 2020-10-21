Путин назвал колоссальную сумму, которую заработает Россия на вакцине от коронавируса

Владимир Путин рассказал, как Россия будет выстраивать стратегию борьбы с коронавирусом. Фото: REUTERS

Во время общения с участниками съезда РСПП, которое проходило в закрытом формате, Владимир Путин рассказал, как Россия намерена выстраивать стратегию борьбы с коронавирусом.

- Точечные меры оправданы. Они должны и будут дальше применяться, - сказал президент. - Смертность от коронавируса подросла по сравнению с весенними показателями, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности. А общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной. Это все-таки основной показатель состояния системы здравоохранения, в целом.

Глава государства рассказал, сколько, по приблизительным подсчетам, сможет заработать Россия на вакцине от коронавируса.

- По предварительным экспертным данным, оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в 100 миллиардов долларов. Ежегодный оборот! - привел ошеломляющую цифру Путин. - Это хороший бизнес. И гуманитарная составляющая яркая совершенно, и это востребовано. Такая работа востребована и у нас в стране, и в мире.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- Я бы попросил совместно со специалистами вырабатывать и выработать в контакте со специалистами конкретные корпоративные меры предосторожности. Специалисты предлагают общие меры, но на предприятиях ситуация меняется от одного предприятия, от одного трудового коллектива к другому, специфика работы разная.

- Вакцинация в Российской Федерации - для нас это задача номер один. Экспорт и прочее - это важно, но это второй вопрос. Главная задача сегодня - создать производственные мощности для наращивания производства. И эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан России в первую очередь. Что касается работы на экспорт, это важная задача, но ее, конечно, можно и просто продавать, но лучше решать каким образом: пусть наши партнеры создают такие производственные мощности у себя в странах, и мы организуем им там производство нашей вакцины, на их производственных мощностях.

- По поводу возможности жестких, тотальных, ограничительных мер. Мы не планируем этого делать. У правительства нет таких планов. Несмотря на повышение количества заболевших коронавирусом, медики научились бороться с этой болезнью. Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются.

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