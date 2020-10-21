Возвращение экипажа МКС на Землю: прямая трансляция

22 октября на Землю вернется экипаж 63-й экспедиции МКС Фото: EAST NEWS

22 октября на Землю вернется экипаж 63-й экспедиции МКС. Домой отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Сайт kp.ru в прямом эфире покажет закрытие люков между МКС и спускаемым аппаратом. Трансляция начнется в 22:30, а начало трансляции посадки запланировано на 5:00 22 октября.

Экспедиция МКС-63 стартовала 9 апреля 2020 года. Всего экипаж пробыл на станции шесть месяцев. За это время космонавты провели более полусотни научных экспериментов по российской программе.

- Мне удалось увидеть и показать вам интересные космические события: пролет кометы NEOWISE, серебристые облака, полярное сияние и даже странные объекты, которые оказались спутниками, и многое-многое другое. - рассказывает Иван Вагнер.

Накануне на МКС прошла торжественная церемония смены командования.