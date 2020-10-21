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Политика

Ядерная война или мир: Россия и США снова меряются ракетами

Как Москва и Вашингтон оказались в сантиметре от разрыва последнего Договора, сдерживающего новую гонку стратегических вооружений
Виктор БАРАНЕЦВиктор БАРАНЕЦ
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На полигоне филиала академии Ракетных войск стратегического назначения под Серпуховом.

На полигоне филиала академии Ракетных войск стратегического назначения под Серпуховом.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что это за Договор: Последний рубеж

Это СНВ-3 - Договор между Россией и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Он был подписан президентами Медведевым и Обамой в 2010 году в Праге (а предыдущий - СНВ-2 - Ельциным и Бушем в 1993-м в Кремле). И рассчитан на 10 лет с возможным продлением (по взаимной договорённости) на 5 лет. Главное в этом Договоре - сокращение развёрнутых ядерных боезарядов и их носителей до равной для обеих стран планки (смотрите Досье «КП»).

Причем, СНВ-3 стал последним из еще действующих Договоров о контроле над вооружениями между Россией и США. Все остальные к сегодняшнему дню уже разорваны! Если не будет продлен и СНВ-3, больше никаких сдержек для начала новой гонки ядерных вооружений просто не останется.

А срок СНВ-3 кончается уже через три месяца - 5 февраля 2021 года.

Что делать?

Условия продления: Хотелки американцев

Россия была готова на продление СНВ-3 без всяких предварительных условий.

США же наоборот - выдвинули целый "букет" хотелок, большинство из которых не имеют никакого отношения к тексту СНВ-3. Какие же?

1. Вашингтон предлагал Москве включить в новый Договор Китай.

2. Следующее условие — включить в Договор и все российское тактическое ядерное оружие.

3. Затем — включить и все новейшие российские гиперзвуковые системы.

4. Кроме того, американцы на неравных условиях навязывают россиянам свою систему проверки исполнения Договора.

Москва с этим не согласна.

Что прописано еще: Неприкосновенные инспекторы

Помимо ограничения количества ядерного оружия, СНВ-3 подразумевает и обмен между США и Россией данными испытательных пусков ракет. Причем, каждой стороне положены не более 5 пусков в год.

Обмениваться информацией о количестве боеголовок и ракет Москва и Вашингтон должны 2 раза в год.

Стороны также проводят друг у друга инспекции, в которых могут участвовать не более 300 человек. Эти инспекторы, а также их самолёты пользуются на территории инспектируемой стороны полной неприкосновенностью.

Пуск высокоточной крылатой ракеты с надводного корабля в ходе стратегического командно-штабного учений "Гром-2019". Фото: Министерство обороны РФ

Пуск высокоточной крылатой ракеты с надводного корабля в ходе стратегического командно-штабного учений "Гром-2019". Фото: Министерство обороны РФ

Откуда взялась «заморозка»: Хитрый план Вашингтона

Поняв, что по-хорошему договориться о продлении СНВ-3 с США не получается, а Договор вот-вот кончится, Путин сделал Вашингтону предложение, от которого, казалось бы, трудно отказаться. А именно: продлить Договор ровно на 1 год безо всяких предварительных условий. И за этот год уже спокойно к чему-то прийти.

Но США выдвинули новое условие — готовы продлить Договор только с «заморозкой».

Что это такое?

«Заморозка» по-американски - это остановка работы с новыми стратегическими боеприпасами, которые идут на смену выслужившим свой срок. Предписывается прекратить обновление "уходящих на пенсию" тактических ядерных боеприпасов.

Это и запрет на постановку в строй новых, более эффективных ракет, подлодок и бомбардировщиков.

И это право на контроль за созданием нового ядерного вооружения в местах его производства.

Зачем им это: Догнать Москву

России идея США о "заморозке", с первого взгляда, не очень-то выгодна. Ибо это может связать руки Москве в разработке новых ракет (в том числе и тактических), которые даже не вписываются и не упоминаются в СНВ-3.

Зато такая "заморозка" вроде бы выгодна США потому, что они отстают от России в разработке гиперзвуковых систем с ядерными боеголовками. Американцам же самим фактически нечего "замораживать".

Впечатление - Америка пытается "выбить из рук" России оружие, которое дает ей превосходство даже при дальнейшем сокращении стратегических вооружений.

Наш сюрприз: А мы согласны

Казалось, Москва и Вашингтон уже не договорятся. Каждый стоит на своем.

И тут из уст МИД России внезапно прозвучало: «Мы готовы продлить Договор на 1 год и вместе с США взять на себя политическое обязательство „заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов. Но строго при понимании, что не будет никаких дополнительных требований США».

А госсекретарь Помпео следом торжествующе объявил: «Мы очень рады этому! Переговорщики от США и России должны как можно скорее встретиться и оформить соглашение!»

Что же случилось? Москва пошла на условия Америки? Не так все просто.

Представим, что на один год все испытания и производство нового ядерного оружия «заморожено». С обеих сторон. Кто в выигрыше?

Во-первых, у России уже есть серьезный задел новейших гиперзвуковых систем и новых межконтинентальных баллистических ракет. А у США — нет. Им только предстоит догонять Россию. Но сделать они это смогут только на бумаге — в чертежах. Испытания-то будут в «заморозке».

А, во-вторых, вот что сказал после слов Помпео наш Лавров: «Утверждения, что Россия согласилась «заморозить» все свои ядерные арсеналы, включая тактические, нечистоплотны. У США есть программа неядерного молниеносного глобального удара, который может достигать любой точки земного шара за час. Они пока не включили это в наш разговор. Они не включили в разговор и милитаризацию космоса. Хотя в их доктринах космос и киберпространство - уже боевая арена... Россия согласна обсуждать свои тактические арсеналы только если американцы выведут свой ядерный арсенал из Европы. Но США на это пойти не готовы.»

Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" на космодроме Плесецк. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" на космодроме Плесецк. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Что в сухом остатке: Лучше говорить, чем воевать

Понятны две вещи. Первая - между позициями России и США по-прежнему пропасть. А вторая — ехать договариваться все равно надо. Оставить мир без последнего Договора, хоть как-то сдерживающего гонку ядерных вооружений, нельзя.

Договоримся или нет — посмотрим. Это все равно лучше, чем воевать.

И еще одна маленькая деталь.

3 ноября в США - выборы президента. Бывший координатор Белого дома по контролю над вооружениями Гэри Сеймор уже заявил, что предложение Москвы о продлении СНВ-3 – «политический подарок» Трампу. И, по его словам, США следовало бы его принять.

То есть, Помпео спешит «оформить соглашение» с Россией еще на 1 год потому, что это прибавит Трампу очки на выборах.

Но договариваться России придется уже со следующим президентом США. Кто бы им ни стал.

«Высшая лига» ядерного клуба — это США и Россия. Но есть еще 7 стран с ядерными боеголовками. Можно считать, они - «Вторая лига».

«Высшая лига» ядерного клуба — это США и Россия. Но есть еще 7 стран с ядерными боеголовками. Можно считать, они - «Вторая лига».

ДОСЬЕ «КП»

- Договором СНВ-3 предусмотрено сокращение развёрнутых (готовых к применению) ядерных боезарядов США и России до 1550, а их носителей (ракет, подлодок и тяжелых бомбардировщиков) до 700.

- На начало 2020 года Россия имела развернутыми 1507 боеголовок и 620 носителей.

- США имели 1610 ядерных зарядов и 780 носителей. Это чуть больше, чем разрешено Договором. Но в Вашингтоне говорят: у нас еще есть время до конца года (и конца действия СНВ-3), чтоб сократить свои арсеналы до цифр Договора.

- А вот у России ракет и боеголовок чуть меньше, чем прописано в Договоре. И она имеет право их нарастить.

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