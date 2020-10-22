Вдова Льва Яшина: Лев и Пеле встречались как хорошие знакомые. Поздравкаются, по плечу друг друга постучат

Валентина Яшина.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
- Валентина Тимофеевна, как-то будете это дело отмечать?
- Нет, никак. Вы можете отметить там как хотите. Дочка у меня съездит на кладбище. А я-то не могу ехать никуда. Невыездная, неходячая…
- Скажите, а вообще Лев Иванович любил отмечать дни рождения?
- Ну, он так нормально как-то… отмечали. Но сказать, чтоб любил не любил… даже слово такое не подходит к этому.
- А кто к вам обычно приходил?
- Друзья, знакомые.
- Не обязательно футболисты?
- Родственники.
- Скажите, а кто был его лучшим другом?
- У него было много хороших друзей. Кого-то назвать, другие обидятся.
- Общеизвестно, что он на поле руководил командой. А дома кто им руководил?
- Никто.
- Ну, он вас же слушался, вы об этом рассказывали нам в большом интервью, которое мы делали к его юбилею.
- Не знаю… ну, как слушался? У нас полное согласие было. Нет, руководить им никто не руководил.
- А вы фильм про Льва Яшина посмотрели?
- Да еще не досмотрела.
- А его уже и по телеку показывали.
- Давно?
- Уже после юбилея.
- Когда смотрела, я как-то не могла от реальности отойти, я искала знакомых, а ни одного знакомого лица… Поэтому надо посмотреть, что там и как.
- Внучку попросите.
- Да я и сама могу сделать, чего-то желания особого нет.
- Кстати, на следующий день после дня рождения Льва Ивановича, 23 октября, будет юбилей Пеле – ему исполняется 80. Они ведь были хорошо знакомы, а дружили?
- Они знакомы. Но сказать, чтобы дружили, дружбы такой никакой не было. Ну, как, вот когда встречались, а встречались часто, здравкались, по плечу друг другу там постучат. Ну, как знакомые хорошие. В любой зарубежной команде, футболисты, которые уже встречались на поле, здороваются тепло друг с другом. А так сказать, чтоб дружили? Он дома у нас никогда не был.
- Ну, вы с Пеле тоже знакомы?
- Знакома, конечно.
- Тогда и вам и Пеле крепкого здоровья!
- Спасибо большое! До свидания.
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