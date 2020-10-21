Льготную ипотеку собираются продлить

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

До середины 2021 года планируется дополнительно выдать еще 350 тысяч кредитов в общей сумме на 1 трлн рублей.

Об этом заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. «И Президент, и Председатель Правительства отмечали в последнее время, что это одна из самых эффективных антикризисных мер в строительной отрасли и серьезная поддержка граждан, нуждающихся в качественном жилье», - сказал он. По расчетам ДОМ.РФ, который является оператором программы, до середины 2021 года, дополнительно будет выдано 350 тысяч кредитов на 1 трлн рублей. В частности, это позволит достижению показателей, заявленных в Указе Президента о национальных целях до 2030 года, согласно которому необходимо обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно.

Заявленная льготная ставка под 6,5% фиксированная, она сохраняется на весь срок кредита, а это важная предпосылка для успешного воплощения ипотечной программы, потому что на заемщиках не лежит риск роста ипотечных ставок.

Как подчеркнул Виталий Мутко, эффект от программы колоссальный. И это значит, что очередные молодые семьи, причем и в регионах тоже, вскоре смогут справить новоселье в собственной квартире, а работники строительной отрасли по-прежнему будут делать свое дело и получать за это зарплату. Структура регионального ипотечного рынка, по словам Виталия Мутко, также изменилась вследствие реализации программы льготной ипотеки. Регионы впервые за долгое время стали активно покупать жилье, и во втором квартале их суммарная доля в выдаче ипотеки на новостройки впервые превысила 76,5%, а доля Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по тем же пунктам, напротив, снизилась до 23,5%.

Кое-кто опасается ипотечного кризиса и возникновения так называемого ипотечного пузыря в России, полагая, что выдали слишком много жилищных кредитов, и это неминуемо приведет к коллапсу, как когда-то в США.

Но, как разъяснил Виталий Мутко, такие опасения напрасны. У нас, в отличие от США, отсутствует практика «плохих» кредитов с нулевым первоначальным взносом да еще выдаваемых по переменной ставке. Американцы допустили массовый дефолт «плохих» заемщиков, которые не смогли обслуживать кредиты, когда ставки стали расти. Они начали продавать заложенные дома и спровоцировали падение цен на недвижимость. А когда цены на жилье стали снижаться, другим заемщикам стало просто невыгодно обслуживать свои кредиты: ведь за такие же деньги можно было купить дом побольше. В результате началась вторая волна неплатежей.

Константин Апрелев, вице-президент Гильдии риэлторов России, председатель Совета Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности тоже высказал свое мнение по поводу продления льготной ипотечной программы для новостроек:

- Нужно поддерживать продление льготной ипотеки, поскольку любое понижение процентов по кредиту позволяет решить жилищный вопрос определенному кругу людей. Снижение процента, безусловно, решает целый ряд социальных задач. Кроме того, поскольку мы говорим о льготной ипотеке для новостроек, безусловно, данная программа поддержит строительную отрасль в непростое время и позволит на долгосрочную перспективу спрогнозировать устойчивость этой сферы. В текущем году строительная отрасль сократила объемы строительства в 2-3 раза в зависимости от региона.

Что касается закредитованности, то мы от нее очень далеки. Ипотечный пузырь, который случился в Америке, был вызван еще и тем, что там один человек или одна семья приобретали несколько квартир. А у нас, по статистике, на две семьи приходится одна квартира в собственности. Это недостаточная обеспеченность жильем. И перед нами как стояла, так и стоит задача обеспечения населения желательно дешевым жильем по дешевым кредитам. Другое дело – продолжают падать доходы граждан, и это так или иначе может привести к тому, что даже после небольшого роста цен на недвижимость, связанную не с ипотекой, а с обесцениваем рубля, могут возникнуть какие-то риски.

Александр Цыганов, член Российской академии государственной службы при Президенте РФ высказался за то, чтобы осмотрительно выдавать кредиты:

- Продление льготной ипотеки- вполне ожидаемый шаг. Востребованность программы со стороны населения налицо. А государство должно отвечать на запросы населения. На сегодняшний момент улучшение жилищных условий для большинства граждан является одним из приоритетов. Об этом и опросы свидетельствуют и личные наблюдения. Это возможность переехать в другую местность, в другой город, что тоже для многих важно. Не забываем, что и кризисные явления присутствуют, и ковид не преодолен. При помощи таких «впрысков» денег наша страна помогает своей экономике. Это своего рода метод предупреждения глобальных экономических проблем.

Есть, конечно, опасения, что люди не смогут расплатиться. Поэтому важно допускать в ипотечные программы тех, кто понимает, как копить деньги, как собрать первоначальный взнос и как будет в длительной перспективе расплачиваться. Важно не допускать сюда тех, кто тратит потребительский кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Банки заинтересованы не в том, чтобы раздать как можно больше кредитов, а чтобы раздать кредиты, которые будут обслуживаться. У банков нет компетенций по выселению незадачливого заемщика, продажи его квартиры. Это всегда дисконтом идет… «Нехорошие» квартиры покупают дешевле рынка. В этой связи государство подумало, как предвосхитить проблемы у заемщиков, которые, увы, тоже могут иметь место. Все мы смертны, все мы можем заболеть тем же ковидом. Поэтому можно воспользоваться таким инструментом, как ипотечные каникулы, которые предоставляются в случае заболевания или сложной жизненной ситуации (потеря работы, например). Наконец, объемы ипотеки в России не столь велики, как в Европе и тем более в США. Так что программа ипотеки на сегодня нужна, но требуется осторожность при определении заемщиков.»