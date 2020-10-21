ЛУКОЙЛ минимизировал последствия от утечки нефти на Харьягинском месторождении

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

21 октября 2020 года руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова прилетела в Ненецкий автономный округ, и посетила Харьягинское месторождение.

В его окрестностях 17 октября на поверхности реки Колва появилась радужная пленка, которую обнаружили сотрудники ЛУКОЙЛа. Рядом с руслом проходит недействующий нефтепровод, разгерметизация которого стала причиной попадания в окружающую среду нефти, всего меньше 1 тонны. В тот же день нефтяники начали ликвидировать последствия аварии.

На месте происшествия, кроме Светланы Радионовой, 21 октября побывали губернатор НАО Юрий Бездудный и международные экологи.

- С воздуха и на земле мы увидели, что имеет место утечка нефти. Посмотрели, что активно ведутся работы. Слетали вниз по течению, увидели боновые заграждения. Получили обратную связь от компании, что сил и средств хватает, чтобы ликвидировать аварию собственными силами, - отметил губернатор Юрий Бездудный.

Сейчас территорию очищают от нефтяных загрязнений 190 человек, которые с первого и по сегодняшний день выставили на реке почти 6 километров боновых заграждений. По словам начальника департамента промышленной безопасности и экологии компании «ЛУКОЙЛ» Игоря Заикина, утечка устранена, а ручей, по которому нефть попала в реку, перегорожен. С места аварии уже вывезены несколько десятков тонн загрязнённой почвы.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова по итогам поездки сообщила, что оценка вреда аквакультуре, водным биоресурсам и почве будет дана на основе лабораторных исследований Центра лабораторного анализа и технических измерений.

У каждого бонового рубежа берутся несколько проб – с внутренней и внешней стороны.

- Но я уверена, что нефть перед первым боном вся и осела. Как только лабораторные исследования будут завершены, Росприроднадзор сможет сделать официальное заявление об оценке вреда, - отметила Светлана Радионова, подчеркнув, что нефтяники сделали все необходимое для минимизации ущерба от ЧП.

В ЛУКОЙЛе сообщили, что уже к воскресенью основная часть ликвидационных работ будет завершена. А загрязненную землю вывезут с места происшествия в течение месяца.