Болезнь протекает в тяжелой форме: Гоша Куценко второй раз заразился коронавирусом

Антитела актеру не помогли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гошу Куценко госпитализировали в Москве. Актер второй раз заразился коронавирусом. Из-за болезни артиста пришлось перенести все спектакли с его участием, запланированные на ближайшее время.

"Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите себе и врачам. Они опять взялись за подвиги!", - написала Гоша Куценко в блоге.

В кадре актер лежит в кровати. Вероятно, фото сделано в больнице.

Представитель знаменитости подтвердил, что Куценко госпитализирован. На этот раз болезнь протекает в тяжелой форме.

Самое неожиданное в этой ситуации то, что актер уже переболел коронавирусом. Он перенес заболевание "на ногах" в начале декабря. Тогда Гоша чувствовал недомогание.

Совсем недавно, 12 октября, актер хвастался, что у него положительный тест на антитела. "Я сдал анализы на антитела, и обнаружилось, что я, оказывается, уже переболел. Вспомнил, что с температурой снимался в «Скорой помощи» еще в декабре. Но тогда на это никто не обращал внимания. Разумеется, я побаиваюсь заболеть повторно", - цитируют его 7 Дней.

Получается, антитела не помогли. Куценко не мог и подумать, что вновь заразится. После первого заражения Гоша очень внимательно относился к своему здоровью и призывал всех поклонников брать с него пример - носить маску и соблюдать социальную дистанцию.