«После увеличения груди – год бессонницы и боли»: как актрисы Старшенбаум и Хилькевич пережили пластику

Анна Хилькевич довольна новой грудью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

31-летней Анне Старшенбаум несколько недель назад сделали операцию. И она откровенно рассказала о своей маммопластике. Опыт у Анны пугающий, который быть может остановит кого-то от необдуманной операции. Уже в следующий понедельник на канале «Россия» начинается многосерийная драма «Зови меня мамой», где у Старшенбаум главная женская роль. В этом проекте вы увидите актрису еще с прежней грудью. А сейчас ее фигура изменилась. У другой Анны – Хилькевич свой опыт, она также изменила форму груди. Актрисы делятся опытом, чтобы поклонники сделали нужные выводы.

У Анны Старшенбаум еще до родов были выразительные женские формы. Спустя время после того, как актриса стала мамой, она решилась на перемены: «Девять лет назад после грудного вскармливания сына я значительно похудела. И вот в прошлом году я решилась на кардинальный шаг – подтяжку. Но к великому сожалению попала в руки к «не тому врачу»: и под лозунгом «ну без имплантатов тут никак» было принято решение сделать подтяжку с небольшими имплантатами. В процессе операции их решили заменить на достаточно увесистые, не посоветовавшись со мной . Чего в моем случае делать было категорически нельзя и совершенно бессмысленно».

У Анны Старшенбаум год после установки была слабость и постоянные боли. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После этой операции с неожиданным для Старшенбаум финалом, у нее начался год испытаний и мучений: «Помимо проблемы с размером у меня началась сильная иммунная реакция. Постоянные проблемы с кожей , желудочно-кишечным трактом, плохое самочувствие, постоянная слабость и ощущение вечной интоксикации, боли в груди и спине, бессонница, туман в голове. Дикое ослабление иммунитета. Я на протяжении целого года не была в спортзале - у меня просто не было на это сил. Короче, имплантаты во всех смыслах оказались не для меня».

В этот раз актриса тщательно выбирала хирурга – изучала отзывы, опыт. Исправлять чужие ошибки в пластической хирургии сложнее, чем делать «с нуля». Теперь Старшенбаум довольна: «Я снова счастлива и чувствую себя подростком с аккуратными формами о которых я всегда мечтала!»

Анне убрали импланты, и она уже ходит в спортзал и наконец-то смогла спать на животе.

У другой Анны – другая история. 34-летней Анне Хилькевич повезло – с первого раза ее организм принял новую грудь, и хирурга сразу она выбрала высококвалифицированного. Грудь Хилькевич увеличила до родов – сейчас у нее подрастают две дочки.

Хилькевич решилась на новую грудь, когда ей пообещали — грудное вскармливание будет возможно.

О своем опыте Анна рассказала подписчикам в инстаграме: «Основной вопрос, который меня волновал: можно ли будет кормить детей, имея имплантаты? Ответ оказался положительным. Я дождалась окончания съёмок в очередном сезоне «Универа», промониторила рынок, опросила всех знакомых и подруг и подобрала себе клевого доктора. Все прошло прекрасно и чудесно, уже больше восьми лет я ни капли не жалею». Хилькевич говорит, что с имплантатами в груди ей неудобно продолжительное время лежать на жестком массажном столе.

Результат пластической операции даже у опытного хирурга может быть непредсказуем. Поэтому если есть возможность избежать хирургического вмешательства, то лучше не делать операцию.