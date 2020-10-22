Протесты в Белоруссии, последние новости на 22 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко собрал для совещания всю вертикаль власти, в Европарламенте проголосовали за второй пакет санкций, МВД подсчитали, сколько белорусов уехали из Республики с начала осени - мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 22 октября 2020 года.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Во Дворце Независимости собралось все руководство страны — президент, премьер-министр, главы палат Парламента, Верховный суд, АП, силовики, КГБ и губернаторы. Повестка встречи — экономика, политическая сфера и общественная безопасность. По итогам встречи Лукашенко предложил в декабре вплотную заняться вопросам подготовки к Всебелорусскому народному собранию, которое и определит план развития страны на ближайшую пятилетку.

В МВД рассказали, сколько белорусов уехало из страны с начала осени. Около 10 000 перебрались в Польшу, 3 000 — на Украину, в Латвию и Литву - не более 500. Глава департамента по гражданству и миграции МВД назвал эти цифры некритичными.

Сбор поправок в Конституцию от простых белорусов продлен до 25 октября. Со своей инициативой может выступить любой гражданин.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

В Европарламенте сегодня обсудили ситуацию в Белоруссии. Жозеп Боррель — верховный представитель ЕС по внешней политике — еще раз подчеркнул, что Минск не идет на контакт с оппозицией. А угрозы демонстрантам оружием говорят о том, что власть впала в отчаяние. В итоге члены Европарламента проголосовали за пересмотр отношений с Республикой Беларусь. Снова зашла речь о втором пакете санкций, в том числе о том, чтобы ввести их и против Лукашенко.

Анонсирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД РБ Владимиром Макеем.

ОППОЗИЦИЯ

Оппозиционному политику Павлу Северинцу продлили срок ареста еще на 2 месяца. Он был арестован еще 7 июня на 75 суток за правонарушения в ходе избирательной компании. Также ему вменяют призывы к проведению несанкционированных акций протеста.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В Минске сегодня состоялась встреча жителей с главой Фрунзенского района. Главная повестка — акции протеста и действия властей. Закончилась вызовом полиции.

Музыкант популярной белорусской группы Андрей Лугин устроил импровизированный концерт в одном из районов Минска. И был арестован. Он получил 15 суток административного ареста.