Апелляция в суде по делу Михаила Ефремова 22 октября 2020: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru ведёт прямую трансляцию из Мосгорсуда 22 октября 2020 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Апелляция по делу о смертельном ДТП возобновляется после перерыва: последние два дня участники процесса изучали материалы новой экспертизы, которая установила, был ли в момент аварии пристегнут курьер Сергей Захаров. Ремень безопасности на погибшем - важная деталь, которая может повлиять на приговор Михаилу Ефремову (по крайней мере, так считают его новые адвокаты). Видимо, троица защитников - Хархорин, Васильев и Филиппов - будет доказывать, что к летальному исходу привело не только столкновение с джипом артиста, но и несоблюдение водителем норм безопасности. Плюс полное раскаяние, признание вины и компенсация ущерба - с такими слагаемыми Михаил Ефремов имеет все шансы смягчить суровый восьмилетний приговор. А адвокат Петр Хархорин и вовсе надеется на условный срок: тогда осуждённому снимут наручники и отправят домой прямо из зала суда.

За время двухдневного перерыва защита Ефремова успела рассчитаться с родными курьера, заплатив на троих человек 3 миллиона рублей. Родня собиралась требовать компенсацию через суд, но понимая всю важность финансового вопроса для приговора, Михаил Олегович решил расплатиться добровольно. Обещал он заплатить и гражданской жене курьера Ирине Стерховой (потерпевшей она не признана, а значит, компенсация - жест доброй воли). Однако, никаких денег Стерхова пока не увидела.

- Обещать не значит жениться, - резонно заметил на это ее адвокат Вадим Никулин.

Не исключено, что приговор актёру вынесут уже сегодня: апелляция не предполагает судебного следствия и проходит гораздо быстрее, чем суд первой инстанции.