Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 22 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 22 октября 2020 года Фото: REUTERS

"Армия Азербайджана взяла под контроль населенные пункты в трех районах Нагорного Карабаха — в Физулинском, Джебраильском и Зангеланском", — заявил глава республики Ильхам Алиев на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, флаг Азербайджана уже развивается в 22 населенных пунктах Нагорного Карабаха.

АРЦАХ ОТБИВАЕТ АТАКИ

"Вооруженные силы Карабаха отбили все попытки войск Азербайджана атаковать" - сообщает в свою очередь представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Президент непризнанной республики Арцах Араик Арутюнян создал в Ереване оперативный штаб, состоящий из региональных рабочих групп по всей Армении и Нагорному Карабаху, которые будут заниматься "гуманитарной работой с населением, решать бытовые вопросы".

"Призываю молодых людей сформировать волонтерские группы для помощи штабу в его работе. Независимо от обстоятельств, каждый житель Арцаха должен ежедневно ощущать на себе внимание правительства", - заявил Арутюнян.

По его словам, сейчас бои продолжаются на южном направлении в районе реке Аракс, на границе с Ираном.

"На северном направлении азербайджанские войска пытались продвинуться при помощи многочисленных диверсионных групп и действий авиации, но атаки были отбиты", - отметил Арутюнян.

В МИРЕ

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил в эфире телеканала CNN Turk о том, что Анкара готова в любой момент направить военных для поддержки Азербайджана в Нагорном Карабахе.

"С первого дня наш президент (Эрдоган - прим.Ред. ) уже обозначил свою позицию. И Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет, — сказал господин Октай.

Также он добавил, что Турция готова присоединиться к переговорам по Карабаху.

"Россия попробовала найти решение и вступить в переговоры, вспомнив старые связи при СССР. Но не получилось. То, что за столом не было Турции, — это большое упущение", - отметил Октай.

Тут же вице-президент напомнил, что Россия является одной из стран, с которыми Турции удалось выстроить "наиболее здоровые и крепкие отношения на фоне происходящего в мире хаоса".