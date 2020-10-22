Чехия погрузилась в локдаун из-за коронавируса

Карантин вводится по крайней мере до 3 ноября и может быть продлен по решению правительства Фото: REUTERS

Правительство Чехии объявило о введении в стране жестких ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Таким образом, страна стала второй после Ирландии участницей Евросоюза, которая ввела строгий карантин.

Карантин вводится по крайней мере до 3 ноября и может быть продлен по решению правительства.

Во время действия ограничительных мер будут закрыты торговые центры, гостиницы и мелкие магазины. Жителей просят не покидать дома без особой на то необходимости.

Вместе с тем, гражданам Чехии разрешено ездить на работу, ходить за продуктами и необходимыми товарами, а также посещать родственников. Запрет не распространяется на занятия спортом на открытом воздухе и поездки за рубеж.

Согласно заявлению премьера Чехии Андрея Бабиша, карантинные меры призваны снизить нагрузку на систему здравоохранения и не допустить ее краха. По словам главы кабмина, при существующих темпах распространения COVID-19 в стране уже в первой декаде ноября больницы будут не в состоянии справиться с потоком пациентов.

Со вчерашнего дня локдаун начал действовать в Ирландии. В стране закрылись торговые и развлекательные центры, салоны красоты, спортивные и культурные объекты. До 1 декабря жителям запрещено удаляться от своих домов на расстояние свыше 5 км, заведения общепита работают исключительно на вынос.

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