Как избавиться от кашля?

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ВАКЦИНА СТИМУЛИРУЕТ ИММУНИТЕТ

- Наступает сезон ОРВИ и гриппа. Александр Вячеславович, какие меры стоит принять, чтобы не заболеть? Стоит ли привиться от гриппа?

- Вести здоровый образ жизни и защищать свои дыхательные пути. Входные ворота для любой респираторной инфекции - это рото- и носоглотка. Вирусы и бактерии попадают в наш организм прежде всего с потоком вдыхаемого воздуха, поэтому чем меньшее их число попадет внутрь, тем больше шансов, что иммунная система с ними справится. Дискуссии о том, носить или не носить маски, следует оставить в прошлом. Другое дело, что одноразовые маски нужно регулярно менять, а многоразовые дезинфицировать тем или иным способом. Если вы вернулись из мест общественного пользования или состоялся контакт с больным человеком, следует после возвращения домой прополоскать рот и горло водой, оросить слизистую носоглотки раствором морской соли (таких назальных спреев сейчас достаточно в любой аптеке). Частое проветривание рабочих помещений или квартиры - тоже способ понизить концентрацию микроорганизмов в среде вашего пребывания. Никто не отменял и употребление в пищу природных фитонцидов - свежего лука и чеснока. Что касается прививок, то еще не поздно это сделать. Сезон гриппа еще не наступил. Кроме того, гриппозные вакцины обладают еще и неспецифическим иммуностимулирующим эффектом, то есть снижают не только заболеваемость гриппом, но и ОРВИ. Пока не вполне понятно, через какое время после перенесенной коронавирусной инфекции стоит прививаться от гриппа. По-видимому, нужно дождаться полного восстановления от предшествующей инфекции, а это может занять несколько недель.

ВАЖНО - ВЫВЕСТИ МОКРОТУ

- Одним из симптомов острых респираторных заболеваний является кашель. Как с ним бороться - народными средствами или специальными лекарствами?

- Кашель кашлю рознь. Это ведь очищающий механизм. Если откашливается мокрота, кашель не нужно подавлять, помощь заключается в облегчении ее отхождения. Для этого можно использовать как разжижающие мокроту синтетические фармакологические средства (ацетилцистеин, амброксол и др.), так и фитопрепараты (мукалтин, термопсис, корень солодки, фиалка трехцветная и другие). Обильное теплое питье также способствует улучшению отделения мокроты. В некоторых случаях назначаются ингаляции с муколитиками, но это уже вопрос врача. Другое дело - непродуктивный, сухой кашель, который часто наблюдается в первые несколько дней обычного ОРЗ, а при коронавирусной инфекции обычно намного дольше. Такой кашель не связан с необходимостью вывести мокроту, а возникает за счет раздражения вирусным воспалением кашлевых рецепторов, находящихся в дыхательных путях. Понятно, что такой кашель существенно снижает качество жизни больного и его сон, нарушает покой окружающих, способствует распространению микробов в окружающей атмосфере. В отличие от разжижающих мокроту препаратов, средств от сухого кашля намного меньше. Наиболее выраженным противокашлевым эффектом обладает кодеин, однако содержащие его лекарства приравнены к наркотическим и продаются только по рецептам строгой отчетности. Недавно появился препарат, содержащий релиз-активные антитела к морфину и брадикинину, Ренгалин, по данным рандомизированных клинических исследований, его эффективность против сухого кашля сопоставима с препаратом Коделак, содержащим кодеин. На рынке также есть лекарства центрального противокашлевого действия на основе бутамирата и периферического действия на основе леводропропизина. Что касается народных средств от сухого кашля, то часто применяют экстракты плюща, чабреца, однако их противокашлевые свойства в целом уступают фармакологическим препаратам.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ ПНЕВМОНИИ

- Пневмонию, или воспаление легких, называют среди наиболее неприятных осложнений респираторных вирусных инфекций. Так все же пневмония - это обязательно следствие перенесенной острой респираторной инфекции или заболеть воспалением легких можно и без гриппа?

- Действительно, бактериальная пневмония иногда осложняет респираторные вирусные инфекции, но чаще все-таки это самостоятельное заболевание. Наиболее распространенный возбудитель - это пневмококк, реже пневмонии вызываются микоплазмой, их начало часто напоминает обычную простуду.

- Какие виды пневмонии существуют?

- В зависимости от того, где человек заболел, выделяют внебольничную и внутрибольничную пневмонию. Это связано с тем, что возбудители таких пневмоний отличаются, поэтому и антибиотики, которыми нужно лечить пациента, тоже разные.

- Чем опасна пневмония? Какие могут быть осложнения?

- Если у человека поражается большой объем легких, развивается дыхательная недостаточность - одышка. Может появиться жидкость в плевральной полости - плеврит, тоже неприятное осложнение. Инфекция через легкие может попасть в кровь и вызвать септическое состояние - тяжелую воспалительную реакцию с поражением других органов. Однако если своевременно и правильно начать лечение, почти всегда такие осложнения можно предотвратить.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОВИДА

- Во время вспышки коронавируса часто говорили о тяжелой форме пневмонии. Чем пневмония при COVID-19 отличается от «обычного» воспаления легких?

- У 20% заболевших коронавирусной инфекцией развивается тяжелая пневмония, ее главное отличие от других инфекций состоит в том, что легкие повреждаются не только вирусом, но и непропорциональным иммунным ответом на него, слишком сильным - который не только убивает вирус, но и поражает легкие. Поэтому для лечения таких больных мы используем те лекарства, которые обычно не применяются при других острых инфекционных заболеваниях, - гормональные препараты, моноклональные антитела к ключевым факторам воспаления - сильные иммуносупрессанты.

- Есть какие-то способы гарантированно обезопасить себя от пневмонии или хотя бы снизить шанс заболеть воспалением легких?

- Если говорить об обычной пневмонии, то наиболее эффективным способом профилактики является вакцинация против пневмококка. К сожалению, для большинства других возбудителей таких эффективных вакцин еще не создано.