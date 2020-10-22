Рэпер 50 Cent решил поддержать Трампа

50 Cent призвал голосовать за действующего президента США Дональда Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский исполнитель 50 Cent призвал голосовать за действующего президента США Дональда Трампа. И делает это из материальных соображений - из-за планов Байдена в случае победы на выборах повысить налоги.

«Меня не волнует, что Трамп не любит черных. 62% - вы в своем уме?», – написал рэпер в Instagram.

Таким образом темнокожий исполнитель отреагировал на недавнее заявление Джо Байдена о том, что в случае его победы он будет добиваться повышения налогов для обеспеченных жителей Нью-Йорка.

В случае реализации его планов, уровень налоговых отчислений в финансовом центре США достигнет 62%.

Комментаторы отметили, что самому рэперу вряд ли что-то грозит: такой высокий налог предусмотрен лишь для тех жителей мегаполиса, чей чистый доход превышает $400 тысяч в год.

В одном из следующих постов 50 Cent заявил, что он банкрот, а также призвал поддержать Трампа или уезжать из Нью-Йорка.

Ранее темнокожий исполнитель не пылал любовью к Трампу и позволял себе резкие довольно резкие высказывания в адрес президента, а в одном из интервью назвал правление Трампа «несчастным случаем». Помимо этого рэпер утверждал, что Трамп предлагал ему полмиллиона долларов за поддержу своей предвыборной кампании. Правда, в свете последних заявлений 50 Cent в это верится с трудом.