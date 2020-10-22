"Эта женщина тайно записывала наши разговоры": Мелания Трамп опубликовала эссе о дружбе и предательстве

В то время, как Дональд Трамп отдает все силы предвыборной гонке, до конца которой осталось уже меньше двух недель, его супруга Мелания решила попробовать себя в качестве блогера. Фото: REUTERS

В то время, как Дональд Трамп отдает все силы предвыборной гонке, до конца которой осталось уже меньше двух недель, его супруга Мелания решила попробовать себя в качестве блогера.

На официальном сайте Белого дома появилось ее эссе, посвященное дружбе и предательству.

Несмотря на то, что первая леди не называет конкретных имен и фамилий, многие уверены, что речь в посте идет об экс-советнице и бывшей подруге Мелании Трамп Стефани Уинстон Волкофф, которой принадлежит авторство вышедшей недавно книги «Мелания и я».

Помимо своих воспоминаний и рассуждений, Волкофф опубликовала записи разговоров с супругой президента, которые выставляют первую леди не в самом выгодном свете.

«Они говорят, что я соучастница, что я такая же, как он, и поддерживаю его. Я работаю, как… Я задницу рву, разбираясь с рождественскими украшениями. Кому реально не ***** на Рождество и декорации? Но я должна этим заниматься, правильно? И я занимаюсь. Я говорю, что занята рождественским оформлением. А они мне в ответ: «Но как же дети, разлученные с родителями, что насчет них?». Где они были, когда то же самое делала Обама? Я пыталась воссоединить ребенка с семьей, но это было невозможно», – якобы жаловалась Мелания.

Многие считают, что первая леди США написала о бывшей подруге и экс-советнице Стефани Волкофф Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В своем эссе жена президента США говорит о своей бывшей подчиненной, которая буквально «прилипла» к ней после того, как Дональд Трамп занял пост главы Белого дома.

«Это женщина, которая тайно записывала наши телефонные звонки, сообщая мне отрывки, которые были вырваны из контекста, а затем написала книгу пустых сплетен, пытаясь исказить мой характер <…> При этом она никогда не заглядывала внутрь самой себя и не обращала внимания на свое собственное непорядочное поведение. Такие люди заботятся только о своих личных интересах, не думая о помощи другим», – написала Мелания Трамп в заметке под названием «В центре внимания – наше следующее поколение».

Это не первый опыт в блогосфере супруги президента США – ранее появился небольшой очерк о ее заболевании коронавирусом, пользе правильной диеты и свежего воздуха.